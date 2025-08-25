Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Τραμπ: «Γίνεται πολύ σοβαρή διπλωματική προσπάθεια στη Γάζα»

Τραμπ: «Γίνεται πολύ σοβαρή διπλωματική ...

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια στη Γάζα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεχίζουν να ασκούν πίεση στη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους μεσούσης της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

«Αυτή δεν σταμάτησε ποτέ. Πάντα ψάχνουμε να βρούμε μια λύση, ή τελικά, όπως είπε ο πρόεδρος, θέλουμε αυτό να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει χωρίς τη Χαμάς», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας μαζί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο ενόψει της συνάντησης που θα είχε αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος με τον ομόλογό του της Νότιας Κορέας.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ειδήσεις Τώρα

Γαλλία: Καταρρέει η κυβέρνηση Μπαϊρού- Χάνει και τους Σοσιαλιστές πριν την ψήφο εμπιστοσύνης

Νετανιάχου για το χτύπημα στο νοσοκομείο: «Λυπόμαστε βαθιά, ήταν τραγικό ατύχημα»

Αγρίνιο: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ντόναλντ Τραμπ Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ Χαμάς

Ειδήσεις