Πάτρα: Ημέρα υιοθεσίας αδέσποτων ζωών στην Πλαζ, το Σάββατο 30 Αυγούστου

Tο Σάββατο 30 Αυγούστου, στην Πλαζ της Αγυιάς, πολίτες κάθε ηλικίας θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα πυρόπληκτα ζώα που σώθηκαν χάρη στην αλληλεγγύη εθελοντών και φορέων, και να τους προσφέρουν το πολυτιμότερο δώρο – μια οικογένεια και μια ζεστή αγκαλιά.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων, αναφέρει: "Η Πάτρα αντιμετώπισε πολύ δύσκολες στιγμές στις πρόσφατες φωτιές, ένα γεγονός που δεν επηρέασε μόνο τις ζωές των συνανθρώπων μας αλλά και των ζώων της πόλης μας.

Η ελπίδα για το αύριο γεννήθηκε μέσα από την αθρόα προσέλευση εθελοντών και των απλών πολιτών όλων των ηλικιών στο Σταθμό υποδοχής πυρόπληκτων ζώων που οργανώθηκε από τον Δήμο Πατρέων. Δίπλα στον Δήμο, τις Οργανώσεις, τα Φιλοζωικά Σωματεία και τους κτηνιάτρους, όλοι μαζί δούλεψαν ακούραστα νυχθημερόν, υπερβάλλοντας εαυτόν, για να σώσουν τις ζωές εκείνων που δεν έχουν φωνή να επικοινωνήσουν τον πόνο τους.

Και τα καταφέραμε! Καταφέραμε περισσότερα από όσα ήταν ανθρωπίνως δυνατό.

Οι ανάγκες όμως δε σταματούν εδώ. Συνεχίζουμε δυνατά να πετύχουμε το άπιαστο! Ένα σπίτι για κάθε ουρά, μια οικογένεια, μια ζεστή αγκαλιά! Άδεια κλουβιά, χαρούμενα σκυλιά!

Σας καλούμε όλους το Σάββατο 30 Αυγούστου, στην Πλαζ της Αγυιάς στην Πάτρα, από τις 6.30 μ.μ. έως τις 10 μ.μ. στην Γιορτή Υιοθεσίας του Δήμου Πατρέων!

Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τους τετράποδους συμπολίτες μας και ίσως θα βρείτε ανάμεσα τους τον μελλοντικό καλύτερό σας φίλο…"