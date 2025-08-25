Πάτρα: Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΔΕΥΑΠ για τις πυρκαγιές

"Στη μάχη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά και των συνεπειών που αυτές άφησαν πίσω τους, βρίσκονται εδώ και δύο εβδομάδες, οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΠ" αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλλογος Εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ και συνεχίζει:

"Το προσωπικό της Υπηρεσίας, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή με υδροφόρα οχήματα, όπου χρειάστηκε να υπάρχει τροφοδοσία νερού, για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από τα Φλογερέικα του Δήμου Ερυμάνθου και από τα Συχαινά της Πάτρας, αλλά και όπου αλλού απαιτήθηκε τις κρίσιμες ώρες.

Προσωπικό μας βρέθηκε επίσης στο ΧΥΤΑ Ξερόλακκας με υδροφόρα, υπερασπίζοντας, μαζί με εργαζόμενους του Δήμου Πατρέων, το χώρο από μια πιθανή επέκτασή των φωτιών σε αυτόν.

Αμέσως μετά την πρόκληση των πυρκαγιών, από την πρώτη στιγμή, όλο το τεχνικό προσωπικό (μηχανικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, εργατοτεχνίτες κ.α.), βρεθήκαμε όπου απαιτήθηκε, προκειμένου να μην υπάρξει διακοπή υδροδότησης, να αντιμετωπιστούν το γρηγορότερο, οι συνέπειες που άφηναν πίσω τους οι καταστροφικές φλόγες.

Βγήκαμε μαζί με τη Διοίκησή μας και εμείς οι ίδιοι μπροστά, με 16ωρα και 17ωρα συνεχούς δουλειάς, με ανάκληση αδειών σε συναδέλφους που βρίσκονταν σε άδεια αλλά και όσους είχαν προγραμματίσει να τις πάρουν αυτές τις μέρες. Ήταν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που δώσαμε και συνεχίσαμε όλες τις προηγούμενες μέρες, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο όλα τα προβλήματα που προκάλεσαν οι φωτιές και τα οποία δεν αφορούν υπαιτιότητα της ΔΕΥΑΠ.

Επίσης, το προσωπικό της Υπηρεσίας, άμεσα συνέβαλε με τις υδροφόρες της, στην παροχή νερού όπου απαιτούταν, για όποιες περιοχές δεν είχαν λόγω των συνεπειών από τις φωτιές.

Συνεχίσαμε και συνεχίζουμε, να προσφέρουμε τις δυνάμεις μας με κάθε τρόπο ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα για τους συμπολίτες μας, τα λαϊκά στρώματα του Δήμου Πατρέων και σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της υδροδότησης, αλλά και κάθε άλλης υπηρεσίας που προσφέρει η ΔΕΥΑΠ. Όλα αυτά γιατί είχαμε και από πριν σχέδιο παρέμβασής μας για έκτακτη ανάγκη, όπως και συνεχίζουμε να έχουμε, με όποιες λίγες με βάση τις πραγματικές ανάγκες και από άποψη προσωπικού, δυνάμεις έχουμε.

Αυτό απέναντι και σε όλους όσοι το προηγούμενο διάστημα έκαναν, ή και συνεχίζουν να κάνουν «υποδείξεις», για το πως να λειτουργούμε, ενώ στην ουσία δεν είχαν τίποτα να προσφέρουν παρά μόνο προβλήματα.

Αυτό κόντρα και σε νόμους όπως αυτός της απαγόρευσης πραγματοποίησης προσλήψεων μόνιμου προσωπικού που να καλύπτει πάγιες και βασικές ανάγκες και των ΔΕΥΑ (με ευθύνη όλων των έως κα σήμερα κυβερνήσεων), ώστε να προσφέρουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους.

Συνεχίζουμε αυτή τη μάχη και απαιτούμε ταυτόχρονα από την Κυβέρνηση, να μην προχωρήσουν τα σχέδια συγχωνεύσεων των ΔΕΥΑ, να μην προχωρήσει η περεταίρω εμπορευματοποίηση του νερού, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με όλα τα εργασιακά δικαιώματα με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν, έκτακτες χρηματοδοτήσεις των ΔΕΥΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό για να αντιμετωπίσουν προβλήματα που άφησαν πίσω τους οι φωτιές, να επιχορηγηθούν για την κάλυψη του ενεργειακού τους κόστους, να μην επιβαρυνθούν τα λαϊκά στρώματα".