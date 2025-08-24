Ζεφύρι: Άγρια συμπλοκή με τραυματίες σε ληστεία

Θύματα ληστείας έπεσαν τρία άτομα στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ομήρου στο Ζεφύρι. Γύρω στις 17.30 έκαναν βόλτα με Ι.Χ. στην περιοχή, όταν άλλο όχημα στο οποίο επέβαιναν επίσης τρία άτομα τους έκοψε τον δρόμο.

Με τη χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν από τους επιβαίνοντες τιμαλφή και έγγραφα, που είχαν μαζί τους. Στη συνέχεια το Ι.Χ. στο οποίο επέβαιναν τα θύματα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι τραυματίες μεταφερθήκαν με ιδία μέσα στον Ερυθρό Σταυρό και το ιατρικό κέντρο Αμαρούσιου αντίστοιχα. Συνελήφθη ένα άτομο κατόπιν αναζητήσεων ομάδων ΟΠΚΕ, το οποίο αναγνώρισε ένα από τα θύματα. Αναζητούνται τα άλλα δύο άτομα που συμμετείχαν στη ληστεία. Την προανάκριση διενεργεί το Τ.Δ.Ε.Ε. Ζεφυριου.

