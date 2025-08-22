Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Aίγιο: Mπήκε στο σπίτι ηλικιωμένης και την έκλεψε

Aίγιο: Mπήκε στο σπίτι ηλικιωμένης και την έκλεψε

Συνελήφθη από την αστυνομία

Συνελήφθη, χθες το βράδυ στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας κατηγορούμενος για ληστεία.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς στις 20-8-2025, το βράδυ, στο Αίγιο, μετέβη σε οικία που διαμένει ηλικιωμένη γυναίκα και προσποιούμενος γνωστό της πρόσωπο, την έπεισε να ανοίξει την πόρτα. Στη συνέχεια αφού βεβαιώθηκε ότι ήταν μόνη της, της άσκησε σωματική βία και της αφαίρεσε από το λαιμό μια χρυσή αλυσίδα με σταυρό συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. 

Οι αστυνομικοί Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας μετά από έρευνες ταυτοποίησαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου.

Ειδήσεις Τώρα

Δυτική Αχαΐα: Περιπολίες της Αστυνομίας στα καμένα χωριά μετά τις καταγγελίες για λεηλασίες

«Φωτιά» τα εξοχικά στα νησιά - Ποιοι τα αγοράζουν από το εξωτερικό

Μαύρο Φεγγάρι στις 23 Αυγούστου – Η σπάνια νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αιγιάλεια Ληστεία

Ειδήσεις