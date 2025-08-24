Αιτωλοακαρνανία: Τροχαίο κοντά στην Παραβόλα -Ανήλικη εκσφενδονίστηκε από όχημα

Η Τροχαία Αγρινίου ερευνά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην ε.ο. Αγρινίου – Θέρμου στην περιοχή της Κάτω Τραγάνας , λίγο πριν την Παραβόλα, το απόγευμα της Κυριακής 24 Αυγούστου, λίγο πριν τις 7:30 μ.μ.
Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται ΙΧ με οδηγό μια γυναίκα, στο οποίο επέβαινε και η ανήλικη κόρη της εξετράπη της πορείας του , περνώντας στο αντίθετο ρεύμα.
Το όχημα προσέκρουσε σε πινακίδα και ακολούθως ανετράπη και προσγειώθηκε σε χωράφι, δίπλα στο δρόμο.
Το ανήλικο κοριτσάκι εκσφενδονίστηκε από το όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Η μητέρα και οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε ελαφρά. Μητέρα και κόρη μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγρινίου. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με πληροφορίες.
Η Τροχαία Αγρινίου ερευνά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
πηγή agriniopress.gr
