Αιτωλοακαρνανία: Τροχαίο κοντά στην Παραβόλα -Ανήλικη εκσφενδονίστηκε από όχημα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην ε.ο. Αγρινίου – Θέρμου στην περιοχή της Κάτω Τραγάνας , λίγο πριν την Παραβόλα, το απόγευμα της Κυριακής 24 Αυγούστου, λίγο πριν τις 7:30 μ.μ.

Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται ΙΧ με οδηγό μια γυναίκα, στο οποίο επέβαινε και η ανήλικη κόρη της εξετράπη της πορείας του , περνώντας στο αντίθετο ρεύμα.

Το όχημα προσέκρουσε σε πινακίδα και ακολούθως ανετράπη και προσγειώθηκε σε χωράφι, δίπλα στο δρόμο.

Το ανήλικο κοριτσάκι εκσφενδονίστηκε από το όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Η μητέρα και οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε ελαφρά. Μητέρα και κόρη μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγρινίου. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η Τροχαία Αγρινίου ερευνά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.