Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 26 Αυγούστου

Σήμερα Τρίτη, 26 Αυγούστου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Αδριανού και Ναταλίας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αδριανή, Ανδριαννή, Ανδριάνα, Αντριάνα, Αδριανός

Ναταλία, Ναταλίνα, Ναταλή, Νάταλι

Άγιοι Αδριανός και Ναταλία

Οι Άγιοι Αδριανός και Ναταλία έζησαν στη Νικομήδεια κατά την εποχή του αυτοκράτορα του Μαξιμιανού στις αρχές του τετάρτου αιώνα. Ο 28χρονος τότε Αδριανός ήταν φρουρός του Ρωμαίου αυτοκράτορα Γαλέριου και επικεφαλής του πραιτωρίου.

Λέγεται ότι ενώ περνούσαν από μπροστά του Χριστιανοί έτοιμοι για να μαρτυρήσουν, τους ρώτησε την ανταμοιβή που αναμένεται να λάβουν από τον Θεό. Αυτοί απάντησαν τα μάτια δεν έχουν δει, ούτε ακούσει το αυτί, ούτε έχουν εισέλθει στην καρδιά του ανθρώπου, τα πράγματα που έχει ο Θεός προετοιμάσει γι ‘αυτούς που τον αγαπούν (1η προς Κορινθίους 2:09).

Ο Αδριανός εξεπλάγη τόσο με το θάρρος τους, που ομολόγησε δημοσίως την πίστη του, αν και δεν είχε ο ίδιος ακόμη βαπτισθεί. Τότε φυλακίστηκε και ο ίδιος. Εκεί πήγε η σύζυγός του, Ναταλία, να του συμπαρασταθεί και να του πει να μην λυγίσει. Στη συνέχεια, αφού έγιναν και οι δυο χριστιανοί και αφού υπέμεινε πολλά και φρικτά βασανιστήρια, παρέδωσε το πνεύμα του στη Νικομήδεια.

Οι δήμιοι ήθελαν να κάψουν τα σώματα των νεκρών, αλλά μια θύελλα ξέσπασε και σβήστηκε η φωτιά. Η Ναταλία ανακάλυψε ένα από τα χέρια του Αδριανού. Αργότερα, οι χριστιανοί πήραν το σώμα του Αδριανού και το έθαψαν στα προάστια του Βυζαντίου, στην Αργυρούπολη. Η Ναταλία πήγε να ζήσει εκεί, και όταν η ίδια πέθανε, θάφτηκε μαζί με τους μάρτυρες.