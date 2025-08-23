Παναγία Σουμελά: Με κατάνυξη και συγκίνηση η Θεία Λειτουργία

Για δεύτερη χρονιά φέτος, τελέστηκε σήμερα η Θεία Λειτουργία στην ιστορική μονή της Παναγίας Σουμελά, γιορτάζοντας τα εννιάμερα της Παναγίας, παρά τις πάμπολλες αντιδράσεις εθνικιστικών κύκλων και την άρνηση άδειας για τον Δεκαπενταύγουστο.

Στην καρδιά του Πόντου, η Παναγία Σουμελά ζωντάνεψε ξανά! Τα εννιάμερα της Παναγίας γιορτάστηκαν με συγκίνηση και κατάνυξη εκεί όπου χτυπά η ψυχή του Ελληνισμού.

Η λειτουργία τελέστηκε ιερουργούντος του Μητροπολίτη Σαράντα Εκκλησιών, Ανδρέα, με την παρουσία εκατοντάδων προσκυνητών από την Ελλάδα. Περίπου 250-300 άτομα έφτασαν από την Ελλάδα για να ζήσουν αυτή τη μοναδική συγκίνηση και κατάνυξη στην «Κυρά του Πόντου», όπως και αρκετοί μοναχοί από το Άγιο Όρος, που συλλειτούργησαν στο μοναστήρι που δεσπόζει στον βράχο της Ματσούκας.