#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και 29 Αυγούστου

Δείτε αναλυτικά όλες τις πληρωμές

Συνολικά 2.443.990.550,71 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.322.897 δικαιούχους από τις 25 έως τις 29 Αυγούστου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 25 Αυγούστου, θα καταβληθούν 36.161.158,79 ευρώ σε 47,055 δικαιούχους για την πληρωμή αναδρομικών ποσών συντάξεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 του ν. 5018/2023,

 – στις 26, 28 και 29 Αυγούστου, θα καταβληθούν συνολικά 2.347.446.391,92 ευρώ σε 4.217.481 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2025,

– από τις 25 έως και τις 29 Αυγούστου, θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

– στις 29 Αυγούστου, θα καταβληθούν 12.000.000 ευρώ σε 11.230 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών με παράλληλη μισθωτή απασχόληση για το έτος 2024.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 19.000.000 ευρώ σε 31.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

 – 14.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

– 1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

– 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

#tags ΔΥΠΑ e-ΕΦΚΑ

