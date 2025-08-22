Καθαρισμός στον ποταμό Πείρο από την Π.Ε. Αχαΐας

Στον καθαρισμό της εκβολής του ποταμού Πείρου Δυτικής Αχαΐας από φερτά υλικά προχώρησε σήμερα, Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Αχαΐας, μετά από έγκριση που δόθηκε από την Κτηματική Υπηρεσία, η οποία είναι και η αρμόδια για οποιοδήποτε θέμα στις εκβολές ρεμάτων ή ποταμών.

"Σημειώνεται ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, αφού έλαβε επιστολή για την κατάσταση στην εκβολή του ποταμού από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλισσαίων Πείρος, πραγματοποίησε κάθε δυνατή προσπάθεια, επικοινωνώντας με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να βρεθούν τρόποι άμεσης αντιμετώπισης του φαινομένου.

Το αποτέλεσμα της προσπάθειας ήταν θετικό λαμβάνοντας τη σχετική άδεια από την Κτηματική Υπηρεσία, καθώς ούτε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ούτε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, έχουν δυνατότητα παρέμβασης χωρίς επίσημη έγκριση" αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, ο κ. Ζαίμης, ανέφερε: «Ο καθαρισμός του ποταμού στη συγκεκριμένη περιοχή, αφενός αποτελεί έργο άκρως απαραίτητο για τη δημόσια ασφάλεια, αφετέρου αποτελούσε διαχρονικό και απολύτως δίκαιο αίτημα των κατοίκων. Η εν λόγω ενέργεια αποσκοπεί στην απομάκρυνση φερτών υλικών και εμποδίων που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους στην περιοχή, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Π.Ε. Αχαΐας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και υγείας, καθώς είναι παρεμβάσεις που δεν μπορούν να περιμένουν…».