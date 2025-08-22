Ρόδος: Διακοπές στη Λίνδο για τη Μελόνι πριν το ραντεβού στον Λευκό Οίκο

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και με αυστηρά μέτρα ιδιωτικότητας, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, επέλεξε το νησί της Ρόδου για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Όπως αναφέρει η dimokratiki.gr, η παρουσία της Ιταλίδας πρωθυπουργού στο ελληνικό νησί έγινε γνωστή μόλις πρόσφατα, όταν ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, κ. Μάνος Νικολιδάκης, αποκάλυψε δημόσια πως η Τζόρτζια Μελόνι υπήρξε φιλοξενούμενή του σε ιδιωτική βίλα στη Λίνδο. «Είχαμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενήσουμε στη Ρόδο την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, με απόλυτη ιδιωτικότητα, προσφέροντας απλόχερα την ελληνική αυθεντική φιλοξενία», τόνισε.

Η Μελόνι, γνωστή για το χαμηλό προφίλ που διατηρεί σε προσωπικό επίπεδο, φρόντισε να διατηρήσει πλήρως ιδιωτική τη διαμονή της, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις και τα φώτα των ΜΜΕ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, αναχώρησε από το νησί πριν από δέκα ημέρες. Σημειώνεται πως οι εν λόγω διακοπές ήταν αυτές που διεκόπησαν εκτάκτως για να μεταβεί στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην Ουάσινγκτον προκειμένου να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο για το Ουκρανικό.

Αντιδράσεις στην Ιταλία

Οι διακοπές της Ιταλίδας πρωθυπουργού στην Ελλάδα είχαν προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στη γειτονική χώρα με τους αντιπάλους της να της καταλογίζουν αντεθνική συμπεριφορά. Η διαμάχη ξεκίνησε όταν η Έλι Σλάιν, ηγέτιδα του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, επισήμανε τις αναφορές για 30% μείωση των πελατών που νοικιάζουν ομπρέλες και ξαπλώστρες στα ιταλικά beach bar. Η Σλάιν χαρακτήρισε τις «άδειες παραλίες» ως καρτ ποστάλ της κυβέρνησης Μελόνι, υποστηρίζοντας ότι εκατομμύρια άνθρωποι δεν κάνουν διακοπές λόγω των οικονομικών δυσκολιών μετά από τρία χρόνια ηγεσίας της. Οι εικόνες της κρατικής τηλεόρασης με χαμογελαστούς παραθεριστές, πρόσθεσε, ήταν προπαγάνδα των διορισμένων από τη Μελόνι διευθυντών, με σκοπό να κρύψουν την πραγματικότητα μιας οικονομίας που βρίσκεται σε δυσχερή θέση

Σύμφωνα με τους βρετανικούς The Times, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, απάντησε στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης ότι οι παραλίες της χώρας είναι άδειες επειδή οι πολίτες δεν μπορούν πλέον να αντέξουν οικονομικά τις καλοκαιρινές διακοπές, χαρακτηρίζοντας τις ισχυρισμούς «ντροπιαστικούς» και «αντιπατριωτικούς». Η Μελόνι αντέκρουσε με στοιχεία της κυβέρνησης που δείχνουν ότι ο αριθμός των Ιταλών που πήγαν διακοπές τον Ιούλιο αυξήθηκε κατά 1,8% σε σύγκριση με πέρυσι. Κατηγόρησε τη Σλάιν ότι βλάπτει σκόπιμα την εικόνα του τουρισμού της Ιταλίας για πολιτικό όφελος, δηλώνοντας: «Όποιος αγαπά πραγματικά τη χώρα μας δεν πρέπει να την δυσφημεί μπροστά στον κόσμο».