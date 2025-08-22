Ποιοι τουρίστες αφήνουν τα περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα φέτος

Λιγότερες αφίξεις αλλά μεγαλύτερη per capita – κατά κεφαλήν – δαπάνη καταγράφει για τον Ιούνιο, αλλά και για δεύτερο στη σειρά μήνα, η Τράπεζα της Ελλάδος για την ελληνική τουριστική βιομηχανία.

Οι αυξανόμενες τιμές, το γεγονός ότι πιο ευκατάστατοι επισκέπτες επιλέγουν την Ελλάδα, αλλά και το ότι καταγράφονται λιγότερες οδικές αφίξεις από τους βαλκάνιους γείτονες, ένεκα της συμμετοχής της Βουλγαρίας στη ζώνη Σένγκεν και άρα ζητημάτων με την καταγραφή τους, είναι οι αιτίες, με βάση την αγορά, για την εικόνα αυτή.

Προφανώς, ο “λογαριασμός” θα βγει στο τέλος της φετινής χρονιάς σε σχέση με τα έσοδα, αν και βέβαια το μεγάλο ζήτημα είναι το ποια υπεραξία μένει στη χώρα και κυρίως, βέβαια, ποιες κερδοφορίες καταγράφουν οι επιχειρήσεις, ένεκα των πολλών εξόδων.

Αναλυτικά με βάση τις σχετικές ανακοινώσεις για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών της Τράπεζας της Ελλάδος καταγράφονται τα εξής:

Τον Μάιο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 17,7% έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024 και τον Ιούνιο, όπως ανακοινώθηκε χθες, κατεγράφη αύξηση των εισπράξεων κατά 8,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Αντιθέτως, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Μάιο μειώθηκε κατά 2,7% σε σχέση με τον Μάιο του 2024 και τον Ιούνιο μειώθηκε κατά 1,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οδικές αφίξεις

Παράλληλα και τον Ιούνιο και τον Μάιο, σημειώθηκε σημαντική πτώση των οδικών αφίξεων. Τον Μάιο οι οδικές αφίξεις απο το εξωτερικό μειώθηκαν κατά 21,5% και τον Ιούνιο κατά 19,7%. Αυτή η εικόνα επηρεάζει και τους μέσους όρους εσόδων καθώς οι βαλκάνιοι κατά παράδοση εμφανίζουν και χαμηλότερη τουριστική δαπάνη.

Βέβαια, τα στοιχεία αφίξεων για τους επόμενους μήνες (Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, όπως και οι διανυκτερεύσεις) θα κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα μια και οι τουρίστες από τις γειτονικές χώρες συνήθως έρχονται μετά το μέσον του Ιουνίου.

Η ΕΕ

Την ίδια ώρα οι εισπράξεις από τις μεγάλες τουριστικές αγορές της δυτικής Ευρώπης κινήθηκαν έντονα ανοδικά, παρά τις γενικότερες δυσκολίες, λόγω πληθωρισμού και γεωπολιτικών αναταράξεων και βέβαια παρά τις εκτιμήσεις αναλυτών.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατέγραψαν άνοδο κατά 13,5% (Ιούνιος 2025: 1.410,8 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2024: 1.243,0 εκατ. ευρώ), ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 18,8% και διαμορφώθηκαν στα 332,2 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από την Γερμανία αυξήθηκαν κατά 18,6% και διαμορφώθηκαν στα 594,6 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά 19,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 192,0 εκατ. ευρώ.

Άνοδο κατά 25,7% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, στα 180,0 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, αύξηση κατά 3,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 601,2 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 64,7% και διαμορφώθηκαν στα 247,3 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν στα 1,8 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνει η ΤτΕ, η αύξηση κατά 8,8% των ταξιδιωτικών εισπράξεων τον Ιούνιο του 2025 στα 3.306,7 εκατ. ευρώ, έναντι 3.038,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,2%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε όπως προαναφέρθηκε κατά 1,7%.

Το εξάμηνο

Συνολικά αυξημένη κατά 11% ήταν η εισροή εσόδων. για το α’ εξάμηνο του έτους, φτάνοντας τα 7,66 δισ. ευρώ. Ο αριθμός των ταξιδιωτών είχε οριακή άνοδο 0,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, στα 11,7 εκατομμύρια επισκέπτες.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί κατέγραψαν διψήφιο ποσοστό αύξησης κατά 13,5% και κατά 29,4% αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, οι Γερμανοί έγραψαν έσοδα 1,37 δισ. και οι Αμερικανοί ενίσχυσαν τις ταξιδιωτικές εισπράξεις με 704 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, οι Αμερικανοί κατέγραψα. μέση δαπάνη. σε επίπεδο εξαμήνου στα 1.015 ευρώ. Η γερμανική αγορά βρεθηκε στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας με τη μέση δαπάνη να διαμορφώνεται στα 739 ευρώ, 8 ευρώ μόλις πιο κάτω από τα 747 ευρώ των Γάλλων που βρέθηκαν στη δεύτερη θέση.

Ενδεικτικό της σημασίας των δύο αγορών, της αμερικανικής και της γερμανικής, είναι το γεγονός ότι οι δαπάνες τους αποτέλεσαν αθροιστικά το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου το 27% των συνολικών τουριστικών εισπράξεων.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες παραδοσιακές αγορές ταξιδιωτών του ελληνικού τουρισμού, μονοψήφια αύξηση στο 9% σημείωσαν και οι εισπράξεις από την ιταλική αγορά, στα 344 εκατ. ευρώ. Οι Ιταλοί ξόδεψαν τα λιγότερα το α’ εξάμηνο του έτους, με τη μέση δαπάνη να υπολογίζεται στα 558 ευρώ. Οι Βρετανοί ταξιδιώτες ξόδεψαν 1,08 δισ. ευρώ, ποσό που παραπέμπει σε άνοδο 7,3% σε ετήσια βάση, με τη μέση δαπάνη να ανέρχεται στα 711 ευρώ, με τους Γάλλους να σημειώνουν μικρή άνοδο κατά 2,1%, στα 455 εκατ. ευρώ.

ΠΗΓΗ news247.gr