Ντόναλντ Τραμπ: Πώς ο ένας γαμπρός του υποχρέωσε τον άλλον σε αγοραπωλησία πολυτελούς γιοτ

Τα πεθερικά της Τίφανι Τραμπ, κόρης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, φέρονται να εξαπάτησαν τον κουνιάδο της, Τζάρεντ Κούσνερ, για εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο συμφωνίας που αφορούσε ένα πολυτελές γιοτ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Όταν το τέταρτο παιδί του Ντόναλντ Τραμπ παντρεύτηκε τον σύζυγό της, Μάικλ Μπούλος, το 2022, η οικογένειά του γρήγορα εντάχθηκε στην οικογένεια του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ επαίνεσε τον πατέρα του Μάικλ, Μασάντ Μπούλος, ως μεγιστάνα των επιχειρήσεων και τον έκανε σύμβουλο στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, παρόλο που οι ασαφείς επιχειρηματικές συναλλαγές του Μπούλος αποδείχθηκαν πολύ λιγότερες από ό,τι είχε ισχυριστεί.

Ο 27χρονος Μάικλ Μπούλος ήταν επίσης πρόθυμος να συνδυάσει την επιχείρηση με την οικογένεια αφότου έκανε πρόταση γάμου στην 31χρονη Τίφανι το 2021. Ο νεότερος Μπούλος αναγνώρισε τον Κούσνερ —ο οποίος είναι παντρεμένος με τη μεγαλύτερη κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα— ως πιθανό πελάτη του ξαδέλφου του Τζίμι Φράντζι, ο οποίος είναι πωλητής υπερπολυτελών γιοτ.

Τα δύο ξαδέρφια έπεισαν τον Κούσνερ σε μια επενδυτική συμφωνία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αρχικά περιελάμβανε την αγορά ενός γιοτ σε καλή τιμή, την ανακαίνισή του και στη συνέχεια την πώλησή του ή τη μίσθωσή του για να βγάλει χρήματα.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2021, ο Μπούλος έστελνε στον Κούσνερ παρουσιάσεις πωλήσεων για να αγοράσει ένα ημιτελές γιοτ που ονομάζεται Solstice και το οποίο ναυπηγούνταν στην Ελλάδα, βρίσκεται ακόμη ημιτελές στο Πέραμα. Η εταιρεία του Φράντζι είπε στον Κούσνερ ότι η τιμή του γιοτ ήταν 12,5 εκατομμύρια ευρώ, ή περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια, η οποία περιελάμβανε μια προμήθεια μεσιτείας 1 εκατομμυρίου δολαρίων για την εταιρεία.

Στην πραγματικότητα, η εταιρεία ξόδευε εκατομμύρια λιγότερα για την απόκτηση του γιοτ από ό,τι είχε πει στον Κούσνερ, επιτρέποντάς της να βάλει στην τσέπη της 3,5 εκατομμύρια δολάρια από τη συμφωνία αντί για 1 εκατομμύριο δολάρια, προσπαθώντας να κρατήσουν μυστική την πραγματική τιμή.

Ένα στέλεχος της εταιρείας έγραψε σε ένα μήνυμα ανέφερε ότι θα ήταν «δύσκολο να κρύψει» την πραγματική αξία του γιοτ από τον Kushner και είπε ότι ήταν σημαντικό ο Kushner να μην προσλάβει ανεξάρτητο εκτιμητή.

Δεν είναι σαφές εάν ο Μπούλος γνώριζε ότι ο Κούσνερ είχε εξαπατηθεί, σύμφωνα με τους Times. Ωστόσο, συμμετείχε προσωπικά στην προώθηση της συμφωνίας.

Κάποια στιγμή, ο δικηγόρος του Κούσνερ φάνηκε να καθυστερεί τη συμφωνία, γεγονός που ώθησε τον Μπούλος να γράψει σε έναν άλλο συνεργάτη της δικηγορικής εταιρείας. «Εγώ και η Τίφανι είμαστε έξαλλοι», είπε.

Η πώληση ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2022. Σύμφωνα με τον Frangi, ο Boulos κέρδισε 300.000 δολάρια από προμήθεια, ενώ ο ξάδερφός του κέρδισε 400.000 δολάρια από προμήθεια συν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια που είχαν προβλεφθεί για τέλη συναλλαγών.

Ένας εκπρόσωπος του Boulos και της Tiffany Trump δήλωσε στους Times ότι ο Boulos είχε λάβει μόνο μια προ-διαπραγματευμένη αμοιβή για τον εντοπιστή και έκτοτε είχε τερματίσει την επιχειρηματική του σχέση με τον Frangi.

Τελικά, ο Κούσνερ συνειδητοποίησε ότι είχε χρεωθεί υπερβολικά και αντιμετώπισε τον Φράντζι, ο οποίος επινόησε μια δικαιολογία για την υψηλότερη τιμή, σύμφωνα με έναν δικηγόρο που ανέφερε τη συμφωνία κατά τη διάρκεια ξεχωριστής οικονομικής διαμάχης με τον Φράντζι.

Ένας εκπρόσωπος του Kushner τόνισε ότι μόνο ο Boulos έκανε «εξαιρετική δουλειά» προσπαθώντας να βρει έναν νέο αγοραστή για το γιοτ, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Ένας εκπρόσωπος της Tiffany Trump και του Boulos δήλωσε στην εφημερίδα: «Ο Boulos είναι περήφανος και τιμημένος από τη στενή, οικογενειακή του σχέση με τον Kushner».

