Ο Τραμπ σε σταυροδρόμι: Ανάμεσα στη Δύση και τον Πούτιν

Έχει περάσει μία εβδομάδα από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε με τιμές τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε κόκκινο χαλί στην Αλάσκα.

Έπειτα, ο Αμερικανός πρόεδρος οργάνωσε θεαματικές συναντήσεις και φωτογραφίες υψηλού κύρους με Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ ο Λευκός Οίκος διακήρυξε εντυπωσιακή «πρόοδο» στο ζήτημα του πολέμου της Ουκρανίας και του επιθυμητού τερματισμού του. Ωστόσο, η ουσία παραμένει σχεδόν αμετάβλητη.

Η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει και να επιτίθεται με drones σε Ουκρανούς πολίτες. Έχει υψώσει νέα εμπόδια στην προσπάθεια του Τραμπ για μια βιαστική ειρήνη, διαψεύδοντας τους αμερικανικούς ισχυρισμούς ότι προχώρησε σε παραχωρήσεις. Ό,τι ίσχυε τα τελευταία 3,5 χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας, ισχύει και τώρα: ο Πούτιν δεν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο.

Μια σύνοδος κορυφής ανάμεσα σε Ουκρανούς και Ρώσους ηγέτες – με πιθανή παρουσία του Τραμπ – που η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε προαναγγείλει πως θα μπορούσε να γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, παραμένει όνειρο θερινής νυκτός, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN.

Οι κινήσεις παρεμπόδισης της Μόσχας καθοδηγούνται από τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, δεινό γνώστη των παρελκυστικών τεχνασμάτων της Σοβιετικής Ένωσης, τα οποία έμαθε ως νέος διπλωμάτης πριν πέσει το Τείχος του Βερολίνου. Την Πέμπτη, ο Λαβρόφ προσπάθησε να αναζωπυρώσει τις διαιρέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, στις οποίες πόνταρε ο Πούτιν στην Αλάσκα, καταγγέλλοντας τους συμμάχους των ΗΠΑ. «Βλέπω πολλά σημάδια ότι αυτή η δραστηριότητα στοχεύει ακριβώς στο να υπονομεύσει την πρόοδο που άρχισε να διαφαίνεται καθαρά ως αποτέλεσμα της συνόδου στην Αλάσκα», είπε.

Η ρωσική στρατηγική είναι ξεκάθαρη: να καθυστερεί τη διπλωματία όσο περισσότερο γίνεται, ώστε να επιτρέψει στη ματωμένη και βασανιστική στρατιωτική τακτική του Πούτιν να αποσπάσει κέρδη στο μέτωπο.

Η πραγματικότητα για την Ουκρανία, επίσης, δεν έχει αλλάξει. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχίζει να προσπαθεί να κατευνάσει τον Τραμπ δείχνοντας ότι είναι ανοιχτός σε ό,τι κι αν προτείνει. Τουλάχιστον γλίτωσε την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, χωρίς μια ακόμη καταστροφική σύγκρουση. Όμως, δεν μπορεί να αποδεχτεί την «δηλητηριασμένη» ειρήνη που προσφέρει ο Πούτιν. Η παραχώρηση στρατηγικών εδαφών στην κρίσιμη περιοχή του Ντονμπάς θα προετοίμαζε το έδαφος για μια νέα γερμανικού τύπου «αστραπιαία επίθεση» εναντίον του Κιέβου στο μέλλον. Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ το κατανοεί αυτό.

Οι κορυφαίοι ηγέτες της Ευρώπης παρουσίασαν μια εντυπωσιακή επίδειξη ενότητας στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. Προσπάθησαν απεγνωσμένα να αποσπάσουν τον Τραμπ από τον Πούτιν, μετά τον καταιγισμό παραχωρήσεων του Αμερικανού προέδρου προς τον Ρώσο ηγέτη. Όμως, το ευρωπαϊκό σχέδιο για εγγυήσεις ασφαλείας σε μια μεταπολεμική Ουκρανία παραμένει ασαφές όσο ποτέ. Και δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τον Τραμπ.

Κάθε τέτοιο σχέδιο θα στηριζόταν σε δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, οι ηγέτες της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων», θα ήταν διατεθειμένοι – με τη βοήθεια των ΗΠΑ – να πολεμήσουν εναντίον της Ρωσίας για την υπεράσπιση της Ουκρανίας. Και δεύτερον, ότι η Μόσχα θα υπέγραφε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα συνέδεε τα δυτικά στρατεύματα με την Ουκρανία σε μια αμοιβαία αμυντική δέσμευση. Και τα δύο σενάρια μοιάζουν εξωπραγματικά.

“Στροφή” στη ρητορική Τραμπ με νέα ανάρτηση

Την Πέμπτη, ο Τραμπ, πάντως, φάνηκε να προδίδει… την απογοήτευσή του για το αδιέξοδο, με μια αινιγματική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα που άφηνε να εννοηθεί ότι υποστηρίζει τις ουκρανικές επιθέσεις εντός ρωσικού εδάφους.

Στην ουσία, από τα λεγόμενά του, ήταν σαν να προτείνει στην Ουκρανία να περάσει σε στρατιωτική επίθεση.

Σε ανάρτησή του στην προσωπική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ επέκρινε την προσέγγιση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν στη σύγκρουση, ισχυριζόμενος ότι ο Μπάιντεν «δεν άφηνε την Ουκρανία να ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΕΙ, μόνο να ΑΜΥΝΘΕΙ».

«Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς στη χώρα του εισβολέα. Είναι σαν μια μεγάλη αθλητική ομάδα που έχει φανταστική άμυνα αλλά δεν της επιτρέπεται να παίξει επίθεση. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα νίκης!» έγραψε ο Τραμπ.