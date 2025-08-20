Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Ζητείται ειδική διαχείριση για τα κατεστραμμένα οχήματα του ΟΔΔΥ

Την άμεση απομάκρυνση των περισσότερων από 550 καμένων οχημάτων από τις εγκαταστάσεις του ΟΔΔΥ στην Κάτω Αχαΐα, με ειδική διαχείριση ώστε να αποφευχθεί περιβαλλοντική και υγειονομική επιβάρυνση, ζητά με επιστολή του προς τους αρμόδιους Υπουργούς ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Σε σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, αναφέρει: "Την άμεση απομάκρυνση των καμμένων οχημάτων από τις εγκαταστάσεις του ΟΔΔΥ στην Κάτω Αχαΐα με ειδική διαχείριση για να μην υπάρξει περιβαλλοντική και υγειονομική επιβάρυνση της περιοχής, ζητά με επιστολή του προς τους συναρμόδιους Υπουργούς, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος. Όπως αναφέρει «η καταστροφική πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου άφησε πίσω της καμμένες τις εγκαταστάσεις του ΟΔΔΥ στην Κάτω Αχαΐα, με πάνω από 550 οχήματα παντελώς κατεστραμμένα, αποδεικνύοντας, εκ του αποτελέσματος, ότι οι εγκαταστάσεις ήταν παντελώς ανοχύρωτες για το κίνδυνο πυρκαγιάς. Όμως, τα εκατοντάδες αυτά καμμένα οχήματα στην μάντρα του ΟΔΔΥ αποτελούν ένα πολύ επικίνδυνο απόβλητο, και αν εγκαταλειφθούν εκεί συσσωρευμένα, υπό την επίδραση και των καιρικών φαινομένων και του χρόνου, θα αποτελέσουν ανεξέλεγκτες εστίες μόλυνσης του περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα με επικίνδυνες και τοξικές ουσίες (πλαστικά, ελαστικά, ορυκτέλεια, κλπ.) και κίνδυνο για την υγεία των πολιτών»".