Διονυσίου - Sabbath, Καρράς - Metallica: Η heavy metal πλευρά του ελληνικού λαϊκού από το ChatGPT

Το ενδιαφέρον είναι πως το ChatGpt όχι μόνο έδωσε αντίστοιχα παραδείγματα, αλλά είχε και απόλυτα τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Συγκεκριμένα ο σύζυγος της Ευρυδίκης έγραψε στην γνωστή πλατφόρμα: «Θέλω να παρομοιάσω του λαϊκούς τραγουδιστές της Ελλάδας με τις μεγαλύτερες Heavy Metal μπάντες. Σύμφωνα με τη θεωρία μου, ο Βασίλης Καρράς είναι οι Metallica, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος οι Iron Maiden και ο Βασίλης Τερλέγκας οι Megadeth. Ποιοι μπορεί να είναι οι άλλοι και γιατί».

O γνωστός μουσικός Μπομπ Κατσιώνης που δημιουργεί συχνά ενδιαφέροντα βίντεο στο TikTok, αποφάσισε να αναπτύξει μια δική του θεωρία στο ChatGpt με στόχο να δημιουργήσει ένα... παράλληλο σύμπαν στο οποίο οι μεγάλοι λαϊκοί τραγουδιστές είναι metal μπάντες.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει την απάντηση σε πολλές ερωτήσεις και από τότε που έχει μπει ενεργά στη ζωή μας, δημιουργεί απαντήσεις ακόμα και για ερωτήματα που... δεν γνωρίζαμε ότι είχαμε.

Ο πρώτος παραλληλισμός ήταν αυτός του Στράτου Διονυσίου με τους Black Sabbath. «Ο πατέρας του λαϊκού, βαθειά φωνή και σκοτεινή. Όπως οι Sabbath έβαλαν τη βάση του heavy metal, έτσι κι αυτός στήριξε το μοντέρνο λαϊκό». Μια πολύ ενδιαφέρουσα σύγκριση ήταν αυτή του Νότη Σφακιανάκη με τους Manowar με τον Μπομπ Κατσιώνη να λέει ενθουσιασμένος: «δεν διαβάζω τίποτα, είναι αυτό!».

Όσον αφορά στον μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη, σε αυτό το... παράλληλο σύμπαν, θα ήταν οι Led Zeppelin καθώς σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη: «Το μεγάλο μυθικό μέγεθος που επηρέασε τους πάντες, άφησε θρύλο και αίσθηση ότι μετά από αυτόν τίποτα δεν είναι ίδιο». Ο Σταμάτης Γονίδης από τη μεριά του συγκρίθηκε με τους Pantera για «την ωμή ενέργεια, τη βαριά φωνή, τους στίχους που μιλάνε για τον πόνο, την προδοσία, τον τσαμπουκά».

Ακολούθησε ο Γιώργος Μαργαρίτης που παρουσιάστηκε από το ΑΙ ως Slayer. «Σκληρός, κοφτός, ακατέργαστος ήχος και στοίχοι. Δεν χαϊδεύει αυτιά. Μιλάει για τον δρόμο, το ποτό, την αλητεία». Ενώ, ο Πασχάλης Τερζής συγκρίθηκε με τους Judas Priest. Στο κάλεσμα του γνωστού μουσικού για να βρει την... αντιστοιχία της Άννας Βίσση, η απάντηση από το AI ήταν: Guns N' Roses. «Ροκ σταρ αύρα, σκάνδαλα και υπερβολές, δίσκοι σταθμοί και διπλή μουσική ταυτότητα».

Έπειτα, ο Γιάννης Πλούταρχος σύμφωνα με το ChatGpt θα ήταν οι Scorpions. «Πρόκειται για τον... καλό του λαϊκού, με μπαλάντες που αγαπήθηκαν από γυναίκες και άντρες». Παράλληλα, ο Λευτέρης Πανταζής θα ήταν οι Bon Jovi λόγω του «ποπ μέταλ χαρακτήρα της πίστας, χιτς, χορός, lifestyle και πάντα έτοιμος για σόου», ενώ ο Χρήστος Δάντης παρομοιάστηκε με τον Ozzy Osbourne. «Πολύπλευρος, τρέλα, ροκ χαρακτήρας και λαϊκή ψυχή. Οπως ο Ozzy κινήθηκε έξω από τους Sabbath, έτσι και ο Δάντης ανάμεσα σε ροκ και λαϊκό».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μπήκε στην ίδια πρόταση με τον Marilyn Manson και τους Rammstein με το AI να γράφει: «Εκκεντρικός με στυλ και περίεργα κοστούμια. Πιο perfomance από το καθαρόαιμο τραγούδι». Ενδιαφέρουσα και η σύγκριση του ChatGpt για την Κατερίνα Στανίση η οποία παρομοιάστηκε με τους Motorhead. «Ακατέργαστη, αυθεντική με ρεμπετολαϊκή βρωμιά. Όπως ο Lemmy ήταν ο Lemmy, έτσι η Στανίση είναι η Στανίση». Ενώ η Άντζελα Δημητρίου συγκρίθηκε με τους Kiss λόγω του γκλάμουρους χαρακτήρα τους. Ο Αντύπας θα ήταν οι Anthrax για τα «party vibes» και την ενέργειά τους.

Η Καίτη Γαρμπή συγκρίθηκε με τους Evanescence λόγω της γυναικείας φωνής με πάθος και σκοτεινό ρομαντισμό. Ενώ μια από τις πιο... ακραίες συγκρίσεις ήταν αυτή της Έφης Θώδη με τους Cannibal Corpse. «Ακραίο θέαμα, καλτ κατάσταση. Δεν καταλαβαίνει κανείς πώς και γιατί λειτουργεί, αλλά έχει φανατικό κοινό».

Ενδιαφέρον είχε και η σύγκριση του Γιώργου Νταλάρα με τους Dream Theater καθώς «ήταν προοδευτικός , τεχνικός, ψαγμένος. Όπως οι Dream Theater έχουν progressive metal με υψηλή δεξιοτεχνία, έτσι και ο Νταλάρας έχει την έντεχνη πλευρά του λαϊκού».

Στην... κουβέντα μπήκε και ο Παντελής Παντελίδης που παρομοιάστηκε με τους Avenged Sevenfold. «Πήγε να χτίσει τον δικό του μύθο, έφερε νέο κοινό στο είδου και έφυγε νέος αφήνοντας πίσω τεράστιο αντίκτυπο».