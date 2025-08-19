Politico: Πρώτη επιλογή η Βουδαπέστη για την πιθανή τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι

Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Βουδαπέστη στο τραπέζι για πιθανή τριμερή Τραμπ- Πούτιν- Ζελένσκι

O Λευκός Οίκος σκέφτεται την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας Βουδαπέστη ως ένα μέρος για να φιλοξενήσει μια πιθανή τριμερή σύνοδο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γράφει σήμερα το Politico, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο της διοίκησης Τραμπ και ένα πρόσωπο που πρόσκειται στην κυβέρνηση.

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ προετοιμάζεται για τη Σύνοδο στη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης, με την πρωτεύουσά της Ουγγαρίας να αναδεικνύεται ως η πρώτη επιλογή για τον Λευκό Οίκο, αναφέρει το Politico.

 

ΠΗΓΗ: protothema.gr

#tags Ντόναλντ Τραμπ Βλαντιμίρ Πούτιν Βολοντίμιρ Ζελένσκι Βουδαπέστη Πόλεμος στην Ουκρανία

