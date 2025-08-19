Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αχαΐα: Επίσκεψη Ανδρουλάκη, την Πέμπτη, στις πυρόπληκτες περιοχές

Αχαΐα: Επίσκεψη Ανδρουλάκη, την Πέμπτη, ...

Που θα πάει και με ποιους θα συνομιλήσει

Την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα επισκεφθεί πληγείσες από την πρόσφατη πυρκαγιά περιοχές της Αχαΐας.

Πρώτος σταθμός η περιοχή Μπάλα και το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου.

Στις 13.00 θα βρίσκεται στον 1ο πυροσβεστικό σταθμό Πάτρας (οδός Ναυαρίνου) και στις 14.00 στην Παλαιά Περιστερά στην κοινότητα του Αγίου Στεφάνου. Στις 14.30 θα συναντηθεί με τον αγροτικό σύλλογο Δυτικής Αχαΐας (πρώην δημαρχείο Ωλενίας).

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Προφυλακίστηκαν ο 25χρονος και ο 21χρονος για την φωτιά στο Γηροκομειό- Τι λένε οι δικηγόροι τους -ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Κέρκυρα: Jet ski συγκρούστηκε με φουσκωτό- Τραυματίστηκε 11χρονος

Αγ. Παντελεήμονας: Ένας ο δράστης του εγκλήματος- Τον κατέγραψε κάμερα ασφαλείας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ Νίκος Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις