Αχαΐα: Επίσκεψη Ανδρουλάκη, την Πέμπτη, στις πυρόπληκτες περιοχές

Την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα επισκεφθεί πληγείσες από την πρόσφατη πυρκαγιά περιοχές της Αχαΐας.

Πρώτος σταθμός η περιοχή Μπάλα και το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου.

Στις 13.00 θα βρίσκεται στον 1ο πυροσβεστικό σταθμό Πάτρας (οδός Ναυαρίνου) και στις 14.00 στην Παλαιά Περιστερά στην κοινότητα του Αγίου Στεφάνου. Στις 14.30 θα συναντηθεί με τον αγροτικό σύλλογο Δυτικής Αχαΐας (πρώην δημαρχείο Ωλενίας).