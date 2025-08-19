Έκθεση Φωτογραφίας "«Χῶρα» – Τα σύνορα του βλέμματος" στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου

Η παρουσία της φωτογραφίας στη σύγχρονη ζωή αποκαλύπτει πραγματικότητες που μας καθορίζουν και οφείλουμε να είμαστε ενήμεροι.

Η ανάδειξη καλλιτεχνικών τάσεων, νέων καλλιτεχνικών ρευμάτων από νέους όσο και καταξιωμένους φωτογράφους στους εκθεσιακούς χώρους του Αρχοντικού Παναγιωτόπουλου στο κέντρο του Αιγίου εγκαινιάζεται στις 26 Αυγούστου

Την έκθεση οργανώνει η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αρχείων Πηνελόπης Μασούρη με την οικονομική υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αιγιαλείας.

Σκοπός της είναι να ενισχύσει τον οπτικό γραμματισμό του επισκέπτη για ένα μέσο που έχει το αποδεχτεί, το αναζητά και τον εξυπηρετεί, και που, ενώ πολιορκεί ακατάπαυστα κάθε πλευρά της ζωής, υπάρχει περιορισμένη αντίληψη της γλώσσας του. Στοχεύει στο να συμβάλει στη δημιουργία φωτογραφικής κουλτούρας και ενός κοινού καταρτισμένου και να βοηθήσει την καλλιτεχνική κοινότητα προκειμένου να νοηματοδοτήσει καλύτερα την πρακτική και το έργο της.

Η εξέλιξη της φωτογραφίας, των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακότητας έρχονται να ενημερώσουν μέσα από εμπειρίες σύγχρονης εικονικότητας τον επισκέπτη και να ζητήσουν τη συμμετοχή του σε έναν βιωματικό κοινωνικό διαλόγο που αποτελεί δομικό στοιχείο της παρέμβασης. Παρουσιάζεται η δουλειά φωτογράφων από τα τμήματα των Σχολών Καλών Τεχνών και οπτικοακουστικών μέσων των πανεπιστημίων, ταλαντούχων δημιουργών από όλη την Ελλάδα καθώς και από το εξωτερικό. Εναρμονισμένη με τις σύγχρονες ανάγκες, αποτελεί μέσο έρευνας και δικτύωσης, με στόχο την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των δημιουργών.

Τα έργα απέχουν από τις βασικές καταβολές της φωτογραφίας ως μέσου τεκμηρίωσης. Θέτουν ερωτήματα πέρα από την εσκεμμένα επιμελημένη κατάσταση ύπαρξης που παρουσιάζεται στα social media, όπου κατασκευάζεται ένας μύθος που το μέσο τον εξυπηρετεί παραπλανητικά. Ανάγεται στο πεδίο της τέχνης που απαιτεί πολλαπλά νοήματα, εν τω βάθει κατανόηση και όπου είναι φανερή η αδυναμία οποιουδήποτε μιμητικού είδους να εισέλθει στο σύμπαν της, που νοηματοδοτούν οι δημιουργοί της.