Κατέληξε ο ασθενής μετά την ανατροπή ιδιωτικού ασθενοφόρου στο Γουδί

Σε τραγωδία μετατράπηκε το τροχαίο στο Γουδί με ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο που μετέφερε ασθενή ο οποίος υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ανετράπη στην οδό Μικράς Ασίας. Ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο φαίνεται πως δεν έχει τις αισθήσεις του και εισήχθη επειγόντως, λόγω εγγύτητας στο Λαϊκό νοσοκομείο όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.