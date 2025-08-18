Κατέληξε ο ασθενής μετά την ανατροπή ιδιωτικού ασθενοφόρου στο Γουδί

Ο ασθενής μεταφέρθηκε στο Λαϊκό νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή - Σε εξετάσεις θα υποβληθεί και το πλήρωμα του ασθενοφόρου
Σε τραγωδία μετατράπηκε το τροχαίο στο Γουδί με ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο που μετέφερε ασθενή ο οποίος υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.
Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ανετράπη στην οδό Μικράς Ασίας. Ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο φαίνεται πως δεν έχει τις αισθήσεις του και εισήχθη επειγόντως, λόγω εγγύτητας στο Λαϊκό νοσοκομείο όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.
Μετά την ανατροπή του, το ασθενοφόρο έπεσε και τουλάχιστον σε ένα σταθμευμένο όχημα στο οποίο προκλήθηκαν υλικές ζημιές.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου θα υποβληθεί, επίσης, σε εξετάσεις. Λόγω της ανατροπής του ασθενοφόρου η τροχαία προχώρησε σε διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Μικράς Ασίας από το ύψος της συμβολής με την οδό Θηβών.
