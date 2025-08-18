Στις πυρόπληκτες περιοχές της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ

Με πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/ Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και του Προέδρου του, Βαγγέλη Καραχάλιου, προσκλήθηκε στην περιοχή ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Μενέλαος Γαρδικιώτης, ο οποίος μαζί με κλιμάκιο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη σε φορείς καθώς και σε πληγείσες από τις πρόσφατες πυρκαγιές περιοχές των Δήμων Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας.

Η επίσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Αυγούστου 2025, εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και ΓΕΩΤΕΕ, με στόχο την καταγραφή των ζημιών, τον συντονισμό ενεργειών και την ανάδειξη αναγκαίων παρεμβάσεων σε επίπεδο αντιπλημμυρικών έργων, ζωνών προστασίας και αναδασώσεων. Το πρόγραμμα της επίσκεψης έχει ως εξής:

11:00 - Δήμος Πατρέων (συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή)

12:00 - Δασαρχείο Πατρών

13:00 - Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής (συνάντηση με τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αχαΐας, Πύραρχο κ. Βασίλη Μαρτζάκλη)

14:00 - Επίσκεψη σε καμένες εκτάσεις του Δήμου Πατρέων

17:00 - Δημαρχείο Δυτικής Αχαΐας (συνάντηση με Δημοτική Αρχή), επίσκεψη στη ΒΙ.ΠΕ. και σε πληγείσες περιοχές

Η παρουσία των δύο Επιμελητηρίων στέλνει μήνυμα ότι η επιστημονική κοινότητα είναι έτοιμη να υποστηρίξει, με αίσθημα ευθύνης, κάθε πρωτοβουλία της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

«Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας είναι παρόν και διαθέσιμο, εφόσον η κεντρική εξουσία και η τοπική αυτοδιοίκηση επιθυμούν την υποστήριξή μας. Στεκόμαστε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές, με τεκμηριωμένες προτάσεις και σχέδιο για έργα ουσίας – αντιπλημμυρικά, ζώνες προστασίας, αναδασώσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες ανασυγκρότησης». αναφέρει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βαγγέλης Καραχάλιος.

«Δεν λειτουργούμε με παρωπίδες. Καλούμε και συνεργαζόμαστε με το ΓΕΩΤΕΕ, ώστε να ενώσουμε δυνάμεις και γνώσεις. Δεν είναι αρκετό να μιλάμε μόνο για αποκατάσταση υποδομών και αντιπλημμυρικά έργα. Η επόμενη μέρα απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ανασυγκρότησης και ανθεκτικότητας – κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής. Έχουμε ευχηθεί πολλές φορές σε πολλές περιοχές της χώρας κάτι αντίστοιχο, χωρίς όμως να καταφέρουμε να το κάνουμε πράξη με ένα υλοποιήσιμο σχέδιο που να απαντά στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Αυτό είναι το στοίχημα σήμερα: να περάσουμε από τις εξαγγελίες σε ένα εφαρμόσιμο πλαίσιο δράσης, που θα δώσει σιγουριά και προοπτική στους πολίτες».