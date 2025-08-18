Back to Top
Ανατροπή ιδιωτικού ασθενοφόρου στην περιοχή του Γουδή

Ανατροπή ιδιωτικού ασθενοφόρου στην περιοχή του Γουδή

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το πρωί της Δευτέρας (18/8), στην περιοχή του Γουδή με ιδιωτικό ασθενοφόρο που μετέφερε τραυματία.

Το ασθενοφόρο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχει ανατραπεί, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο της Τροχαίας και άλλο ασθενοφόρο.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Μικράς Ασίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θηβών.

