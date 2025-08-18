Ανατροπή ιδιωτικού ασθενοφόρου στην περιοχή του Γουδή
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το πρωί της Δευτέρας (18/8), στην περιοχή του Γουδή με ιδιωτικό ασθενοφόρο που μετέφερε τραυματία.
Το ασθενοφόρο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχει ανατραπεί, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο της Τροχαίας και άλλο ασθενοφόρο.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Μικράς Ασίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θηβών.
