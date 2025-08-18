Back to Top
Αθηνά Οικονομάκου: Φωτογραφίες από το πέτρινο υπερσύγχρονο σπίτι της στο Γύθειο!

Η εντυπωσιακή διακόσμηση και η θέα από τη βεράντα της

Η Αθηνά Οικονομάκου μετά το μοναδικό ταξίδι της στην Κένυα με τον Μπρούνο Τσερέλα, επέστρεψε στην Ελλάδα.

Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες, μαζί με τον μέλλοντα σύζυγό της, βρίσκονται στο Γύθειο όπου διατηρεί το εξοχικό της σπίτι.

Μαζί της είναι και τα δυο της παιδιά, τα οποία έχουν πολύ καλές σχέσεις με τον σύντροφό της.

