Ελένη Καρπέτα: Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός- Υπήρξε παντρεμένη με τον Νίκο Ξανθόπουλο

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Καρπέτα.

Η ηθοποιός υπήρξε σύζυγος του Νίκου Ξανθόπουλου και μαζί απέκτησαν έναν γιο. Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε μέσω των social media ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, Ευδόκιμος Τσολακίδης.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία της στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και στη λεζάντα που τη συνοδεύει έγραψε: «Πέθανε η Ελένη Καρπέτα! Η πρώτη μου δασκάλα στη σχολή του ΚΘΒΕ».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Τη θυμάμαι με πολλή αγάπη και νοσταλγία. Η Ελένη Καρπέτα λοιπόν ίδρυσε το Θέατρο Στοά. Αντίο δασκάλα μου».