Αιγάλεω: Νεκρή μια 65χρονη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Χωρίς τις αισθήσεις της βρέθηκε 65χρονη, μετά από φωτιά στο διαμέρισμά της σε ισόγειο χώρο διπλοκατοικίας, όπου διέμενε στο Αιγάλεω.
Η Πυροσβεστική κλήθηκε για πυρκαγιά στο διαμέρισμα στο Αιγάλεω αλλά όταν έφτασαν τα οχήματα η φωτιά είχες σβηστεί από περίοικους, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.
Οι πυροσβέστες που μπήκαν στο χώρο, βρήκαν τη γυναίκα, η οποία έφερε εγκαύματα, νεκρή πάνω στο κρεβάτι της.
Για το τραγικό περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα, που ερευνά την εκδοχή να προκλήθηκε η φωτιά από αναμμένο τσιγάρο.
