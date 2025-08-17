Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αιγάλεω: Νεκρή μια 65χρονη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Αιγάλεω: Νεκρή μια 65χρονη μετά από φωτι...

Οι πυροσβέστες που μπήκαν στο χώρο, βρήκαν τη γυναίκα, η οποία έφερε εγκαύματα, νεκρή πάνω στο κρεβάτι της

Χωρίς τις αισθήσεις της βρέθηκε 65χρονη, μετά από φωτιά στο διαμέρισμά της σε ισόγειο χώρο διπλοκατοικίας, όπου διέμενε στο Αιγάλεω.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε για πυρκαγιά στο διαμέρισμα στο Αιγάλεω αλλά όταν έφτασαν τα οχήματα η φωτιά είχες σβηστεί από περίοικους, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.

Οι πυροσβέστες που μπήκαν στο χώρο, βρήκαν τη γυναίκα, η οποία έφερε εγκαύματα, νεκρή πάνω στο κρεβάτι της.

Για το τραγικό περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα, που ερευνά την εκδοχή να προκλήθηκε η φωτιά από αναμμένο τσιγάρο.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Συγκλονιστικές εικόνες από drone - Στάχτη από το Προάστιο έως του Μπάλα

Προβλήτα Ρίου: Σε σύλληψη κατέληξε διαπληκτισμός οδηγού με μέλη πληρώματος πλοίου

Δυτική Ελλάδα: Νεκρά ψάρια στον Πείρο - Εντοπίστηκαν στις εκβολές του Αλισσού

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αιγάλεω Φωτιά

Ειδήσεις