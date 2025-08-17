Τραυματισμένη στο κεφάλι καρέτα καρέτα εντοπίστηκε στις ακτές του Μύτικα

Μία τραυματισμένη θαλάσσια χελώνα ξεβράστηκε στις ακτές της Παλιόβαρκας στον Μύτικα, νωρίτερα σήμερα, Κυριακή 17 Αυγούστου.

Λουόμενοι κάθε ηλικίας έσπευσαν κοντά της, όντας εντυπωσιασμένοι από το θέαμα. Έσπευσαν να την καταβρέξουν με νερό και να της παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια.

Η χελώνα φαινόταν ασφαλώς τρομοκρατημένη ενώ διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα στο κεφάλι και άμεσα ειδοποιήθηκε το Λιμενικό.

Αυτόπτες αναφέρουν ότι την βρήκαν να επιπλέει στην θάλασσα ανάποδα, πέραν του χτυπήματος που είχε στο κεφάλι

Μετά από δύο ώρες ταλαιπωρίας στη στεριά και τις οδηγίες που δόθηκαν από τον Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας «Αρχέλων», αφέθηκε ελεύθερη.

