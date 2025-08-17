Μακρόν: Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, θα πληρώσουμε βαρύ τίμημα αύριο εάν δείξουμε αδυναμία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε την απαισιοδοξία του σχετικά με τις προθέσεις της Ρωσίας, ενόψει των καθοριστικών συνομιλιών που πρόκειται να διεξαχθούν αύριο στην Ουάσινγκτον.

«Με ρωτάτε αν πιστεύω ότι ο Πούτιν θέλει ειρήνη. Νομίζω ότι η απάντηση είναι όχι», ανέφερε ο Μακρόν, επισημαίνοντας παράλληλα πως «η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή, όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για την Ευρώπη».

Ο Γάλλος ηγέτης υπογράμμισε ότι ο κοινός στόχος των Ευρωπαίων είναι «μια ισχυρή και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία» και επανέλαβε ότι «θέλουμε η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας να γίνει σεβαστή». Μάλιστα δεν παρέλειψε να τονίσει ότι «δεν πρέπει να δείξουμε αδυναμία ενώπιον της Ρωσίας».

Κοινό μέτωπο της Ουκρανίας

Ο Εμανουέλ Μακρόν επισήμανε ακόμη ότι οι συνομιλίες της Δευτέρας στην Ουάσινγκτον, ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχουν ως βασικό στόχο να παρουσιαστεί ένα κοινό μέτωπο της Ουκρανίας με τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

«Αν δείξουμε αδυναμία σήμερα απέναντι στη Ρωσία, στρώνουμε το έδαφος για μελλοντικές συγκρούσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μακρόν.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Ευρώπη οφείλει να δείξει δύναμη και αποφασιστικότητα.

«Αν η Ευρώπη θέλει να είναι ελεύθερη και ανεξάρτητη, πρέπει να μας φοβούνται και να είμαστε δυνατοί. Αν είμαστε αδύναμοι σήμερα, θα πληρώσουμε βαρύ τίμημα αύριο», προειδοποίησε.

Όσον αφορά την Ουκρανία, τόνισε ότι «καμία χώρα δεν μπορεί να αποδεχθεί την απώλεια εδαφών, εκτός εάν έχει σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας για τα υπόλοιπα εδάφη της».