Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Φωτιά στη Γιάννενα στην περιοχή Βοβούσα Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά στη Γιάννενα στην περιοχή Βοβούσα ...

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση

Φωτιά ξέσπασε στα Γιάννενα σε δασική έκταση στην περιοχή Βοβούσα το απόγευμα της Κυριακής 17 Αυγούστου.

Στη φωτιά στα Γιάννενα επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.

Παράλληλα έχουν σηκωθεί και τρία ελικόπτερα.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, και η πρώτη εκτίμηση των αρχών είναι ότι θα αντιμετωπιστεί γρήγορα, καθώς στην περιοχή εκδηλώθηκε βροχόπτωση που βοηθάει στην κατάσβεση.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Συγκλονιστικές εικόνες από drone - Στάχτη από το Προάστιο έως του Μπάλα

Προβλήτα Ρίου: Σε σύλληψη κατέληξε διαπληκτισμός οδηγού με μέλη πληρώματος πλοίου

Δυτική Ελλάδα: Νεκρά ψάρια στον Πείρο - Εντοπίστηκαν στις εκβολές του Αλισσού

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Φωτιά Γιάννενα

Ειδήσεις