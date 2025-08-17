Φωτιά στη Γιάννενα στην περιοχή Βοβούσα Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε στα Γιάννενα σε δασική έκταση στην περιοχή Βοβούσα το απόγευμα της Κυριακής 17 Αυγούστου.

Στη φωτιά στα Γιάννενα επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.

Παράλληλα έχουν σηκωθεί και τρία ελικόπτερα.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, και η πρώτη εκτίμηση των αρχών είναι ότι θα αντιμετωπιστεί γρήγορα, καθώς στην περιοχή εκδηλώθηκε βροχόπτωση που βοηθάει στην κατάσβεση.