Ρόδος: Πέντε οι τραυματίες από το ατύχημα στο λούνα παρκ - Το βίντεο-σοκ, οι μαρτυρίες και όσα ισχυρίζεται η ιδιοκτήτρια

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής (15/8)

Νέες αποκαλύψεις για το τρομακτικό ατύχημα σε λούνα παρκ στην Κρεμαστή στη Ρόδο, καθώς οι τραυματίες είναι τελικά πέντε. Ο Δήμος Ρόδου προχώρησε στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας του λούνα παρκ, μέχρι να γίνει επανέλεγχος των εγκαταστάσεων, ενώ η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης ισχυρίζεται ότι οι νέοι που τραυματίστηκαν παραβίασαν τους κανόνες του παιχνιδιού. Όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής (15/8). Σε βίντεο-σοκ που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφεται καρέ-καρέ η στιγμή του τρομακτικού ατυχήματος. Από τον ενθουσιασμό και τις φωνές χαράς, στην απόλυτη σιωπή που διαδέχθηκε οι κραυγές τρόμου. Στα πλάνα φαίνονται τέσσερις νέοι να εκσφενδονίζονται όταν -όπως φαίνεται – έσπασε ένα κάθισμα από το παιχνίδι «ταψί». Τα 4 άτομα χτύπησαν πέφτοντας στα κάγκελα. «Έσπασε ένα κάθισμα, ένα σημείο και άρχισαν να πέφτουν άτομα κάτω. Είχαν πανικοβληθεί. Έτρεχαν. Είχαν σοκαριστεί» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας. Ένας από τους νέους τραυματίστηκε πιο σοβαρά, καθώς φέρει χτύπημα στο κεφάλι. Εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού έσπευσαν και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. Δείτε το βίντεο-σοκ

«Είχε σπάσει το κάθισμα του λούνα παρκ και ενώ άρχισε να πηγαίνει γρήγορα έγινε το ατύχημα, επειδή το είχαν παραγεμίσει και ήταν στριμωγμένοι μέσα» δήλωσε στον ΑΝΤ1 η κοπέλα που τράβηξε το βίντεο. Πέντε οι τραυματίες

Σύμφωνα με τον Alpha, εκτός από τα 4 άτομα που φαίνονται στο βίντεο να εκσφενδονίζονται, ακόμη ένα άτομο έπεσε από την άλλη πλευρά του παιχνιδιού και τραυματίστηκε. «Ήμουν και εγώ μέσα. Έτσι όπως πήγαινε γύρω-γύρω πολύ γρήγορα, ήμουνα με τους φίλους μου, βλέπω το κάθισμά μας να πέφτει πίσω, βλέπω 3 φίλους μου να πέφτουν πίσω και μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, εγώ πετάχτηκα από το ταψί και έπεσα πάνω σε έναν τοίχο και μετά έπεσα κάτω σε κάτι σίδερα και βγήκα κάτω από το ταψί. Χτύπησα λίγο τα πλευρά μου, λίγο το χέρι μου και μπροστά στην κοιλιά. Ήμασταν γύρω στα πέντε άτομα και εμείς οι πέντε φύγαμε. Ακουμπούσαμε πίσω στα σίδερα και κάποια στιγμή ξεκολλάνε τα σίδερα και πέφτουμε κάτω. Τα παιδιά έπεσαν μπροστά την ώρα που έσπασε και εγώ μετά από κλάσματα από την φόρα του ταψιού έπεσα πάνω στον τοίχο» ανέφερε ο τραυματίας. «Ήμουν εγώ με άλλους δύο φίλους μου στο ταψί. Μπήκαμε, κρατούσαμε από τα κάγκελα από πίσω και είχαμε την λεκάνη μας ελαφρά σηκωμένη για να μην πονάμε από τους κραδασμούς που έβγαζε το μηχάνημα και όσο πήγαινε πιο γρήγορα βάζαμε πιο πολλή δύναμη στο κάγκελο από πίσω που κρατούσαμε και έσπασε το κάθισμα και σε χρόνο μηδέν πεταχτήκαμε πίσω. Χτυπήσαμε όλοι και είμασταν φοβισμένοι, τρομαγμένοι» δήλωσε στον Alpha ένας από τους τραυματίες. «Όταν είδα το βίντεο κατάλαβε ότι γλιτώσανε. Ήταν τυχεροί. Λόγω της ημέρας, τι να πω. Αν ήταν από την πάνω μεριά και όχι σε αυτήν την μεριά που πέσανε, θα έπεφταν από πίσω που είναι κενό. Δηλαδή τι θα γινότανε» εξομολογήθηκε ο πατέρας ενός εκ των τραυματιών.

«Παραβίασαν τους βασικούς κανόνες ασφαλείας του παιχνιδιού», λέει η ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ

Στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας του λούνα παρκ προχώρησε ο Δήμος της Ρόδου, μέχρι να γίνει επανέλεγχος των εγκαταστάσεων. Το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσσού προχώρησε στην σύλληψη της ιδιοκτήτριας και του υπεύθυνου λειτουργίας του λούνα παρκ, οι οποίοι με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης από αμέλεια. Για τις συνθήκες του ατυχήματος θα διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα. Η ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ εξέφρασε την ανησυχία της για την υγεία των τραυματιών ωστόσο αναφέρει ότι το ατύχημα έγινε επειδή τα παιδιά παράκουσαν τους βασικούς κανόνες ασφαλείας του παιχνιδιού. «Θα θέλαμε να ευχηθούμε περαστικά στα παιδιά παρότι παραβίασαν ένα από τους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού που λεει να μην σηκώνονται. Ήταν όρθιοι. Παρότι ο χειριστής τους έκανε συστάσεις να καθίσουν και υπήρχε ταμπέλα ενημερωτική που γράφει απαγορεύεται να είναι όρθιοι στα μηχανήματα. Διαθέτουμε όλα τα νόμιμα έγγραφα και τις πιστοποιήσεις που απαιτούνται για την λειτουργία των μηχανημάτων με ημερομηνία από τις 27 Ιουλίου. Πληρούμε όλες τις προϋποθέσεις λειτουργίας του λούνα πάρκ» δήλωσε η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης.