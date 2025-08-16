Ρόδος: Συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια και ο υπεύθυνος του λούνα παρκ για το ατύχημα στο «ταψί»

Τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν από το παιχνίδι όταν έσπασε ένα από τα καθίσματα, με αποτέλεσμα να πέσουν στα κάγκελα και να χτυπήσουν
Συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια και ο υπεύθυνος του Λούνα Παρκ στη Ρόδο μετά το ατύχημα στο «ταψί», όπου τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν από το παιχνίδι όταν έσπασε ένα από τα καθίσματα, με αποτέλεσμα να πέσουν στα κάγκελα και να χτυπήσουν.
Το χρονικό του ατυχήματος
Το βράδυ της Παρασκευής, το λούνα παρκ ήταν κατάμεστο από κόσμο. Ο θόρυβος της μουσικής, τα γέλια των παιδιών και η ατμόσφαιρα του πανηγυριού κυριαρχούσαν μέχρι τη στιγμή που σημειώθηκε η μηχανική βλάβη. Ένα από τα καθίσματα του «ταψιού» αποκολλήθηκε ξαφνικά, εκσφενδονίζοντας τέσσερα άτομα με σφοδρότητα. Οι αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για σκηνές πανικού.
Το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή του ατυχήματος. Τα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά αλλά όπως φαίνεται και στο βίντεο τα πράγματα θα μπορούσαν εύκολα να είχαν πάρει άλλη τροπή.
Η επέμβαση της Αστυνομίας και οι συλλήψεις
Η έρευνα ξεκίνησε άμεσα με την παρέμβαση του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, το οποίο έλαβε καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και ξεκίνησε τη συλλογή στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν δύο άτομα: η ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ, γεννηθείσα το 1961, ελληνικής καταγωγής και ο υπεύθυνος λειτουργίας, συγγενής της, γεννηθείς το 1983.
Κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ διερευνάται αν είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη λειτουργία του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, με τη σχηματισθείσα δικογραφία να αναμένεται να φωτίσει τις πτυχές της υπόθεσης.
