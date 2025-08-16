Γιώργος Μαζωνάκης: Κύμα αγάπης και αποθέωσης στα social media - «Σε αγαπάμε και σε περιμένουμε»

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται έγκλειστος στο Δρομοκαΐτειο, όπου εισήχθη το πρωί της Πέμπτης (14.08.2025), ύστερα από εισαγγελική εντολή και όσοι τον αγαπούν πραγματικά καρδιοχτυπούν για εκείνον.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση, ο διάσημος τραγουδιστής έχει εισπράξει, μέσω του διαδικτύου ένα τεράστιο κύμα αγάπης και αποθέωσης από τους χρήστες του διαδικτύου. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δημοσιεύσει την τελευταία του ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη 2 Ιουλίου, όπου ποζάρει με χάρη στον φακό.

Κάτω, λοιπόν, από αυτή τη φωτογραφία οι θαυμαστές του αλλά και απλώς κόσμος θέλησε να εκφράσει δημοσίως τη στήριξή του στον τραγουδιστή, αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει μέσα στο ψυχιατρικό ίδρυμα. Σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύεται, καθώς – όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος το 2021 – είχε νοσηλευτεί στο ψυχιατρείο της Πεντέλης την εποχή που κλήθηκε να πάει φαντάρος.

Κάποια από τα σχόλια στο Instagram είναι άκρως συγκινητικά και άλλα ικανά να δώσουν δύναμη και κουράγιο στον δημοφιλή καλλιτέχνη, όταν εκείνος μπορέσει να δει τα μηνύματά τους.

Τα μηνύματα συμπαράστασης των θαυμαστών του

«Γιώργο μείνε δυνατός σε αγαπάμε και σε περιμένουμε!!! Όσο για τα κοράκια που θέλουν να λέγονται οικογένεια κοίτα ψηλά στον ουρανό και πες Θεία Δίκη και όλα εδώ πληρώνονται!!! Η Παναγία η Μητέρα μου όλων μας να είναι δίπλα σου αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάς», έγραφε ένα από τα σχόλια.

«Μαζώ μου, αγαπημένε μας Μαζώ! Ό,τι και αν έχει συμβεί απομακρύνσου για λίγο από όλα και όλους. Μην δέχεσαι επιρροές, είσαι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, τα περισσότερα τα έχεις καταφέρει μόνος σου, πρόσεχε! Βάλε την λογική πρώτη, καταλαβαίνω την ευαισθησία σου, δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια και πιο το ψέμα, αυτό το ξέρεις εσύ μόνο. Θα σου πω ένα τετριμμένο: σε αγαπάμε γιατί είσαι ταλεντάρα, φωνάρα και σε θέλουμε επί σκηνής, πρόσεχε τις κινήσεις σου και τις πράξεις σου σταμάτησε από την ζωή σου οτιδήποτε βλαβερό για σένα! Εσύ ξέρεις καλλίτερα από όλους. Έχε κατά νου ότι και οι επίσημοι συμβουλάτορες για τα μαρούλια νοιάζονται και για αυτούς είναι ότι καλλίτερο να διαιωνίζεται μια κατάσταση. Γύρνα αγόρι μου στην παλιά σου γειτονιά και ίσως βρεις την λύση εκεί. Φιλιά πολλά κράτα γερά», τόνισε κάποιος άλλος θαυμαστής του.

«Γύρνα πίσω δυνατός!! Σαν τον φοίνικα που ξαναγεννιέται!! Και κανόνισε τους όπως πρέπει!! Το άδικο δεν το θέλει ούτε ο Θεός!! Σε λατρεύουμε Μαζώ!!!», έγραψε κάποιος άλλος follower του Γιώργου Μαζωνάκη.