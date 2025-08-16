Μεσολόγγι: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 27χρονο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το χθες βράδυ στην περιοχή Ρέτσινα Μεσολογγίου, όταν Ι.Χ. επιβατικό όχημα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με τραγική κατάληξη για τον οδηγό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 27χρονος οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, κατέληξε επί τόπου.

Στο ίδιο όχημα επέβαινε και δεύτερο άτομο, το οποίο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεσολογγίου και της ΕΛ.ΑΣ., που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβατών του οχήματος.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Μεσολογγίου.

πηγη messolonghinews.gr