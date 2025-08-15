Ο Μητροπολίτης Πατρών ανήμερα της Παναγίας στα πυρόπληκτα Μοιρέικα

Σε κλίμα συγκίνησης, ο Μητροπολίτης Πατρών στάθηκε δίπλα στους πυρόπληκτους κατοίκους των Μοιρέικων, προσφέροντας πνευματική παρηγοριά και ελπίδα.

Η ανακοίνωση του Μητροπολίτη Πατρών αναφέρει τα εξής:

Μετά το πέρας της ιεράς αγρυπνίας στο Μοναστήρι της Παναγίας της Γηροκομητίσσης Πατρών, στην οποία συμμετείχε πληθύς ευσεβών χριστιανών, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών, μετέβη στο πυρόπληκτο χωριό Μοιρέικα Πατρών, όπου εχοροστάτησε στην Θεία Λειτουργία, στο εξωκκλήσιο- κοιμητηριακό Ναό της Αγίας Παρασκευής.

Το χωριό Μοιρέϊκα, υπέστη μεγάλες καταστροφές από την μεγάλη και φοβερή πυρκαγιά.

Εκάησαν πολλά σπίτια, αποτεφρώθησαν ελαιώνες, χάθηκαν κόποι πολλών ετών. Κατεστράφη ολοσχερώς ο Ενοριακός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ένας εκ των κατοίκων εγκλωβίστηκε από την φωτιά και τραυματίστηκε, ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του. Οι κάτοικοι του χωριού και ο Ιερέας του π. Ανδρέας Ζαφειρόπουλος, βυθίστηκαν στον πόνο και στην οδύνη της ψυχής.

Ο Σεβασμιώτατος, αμέσως επεσκέφθη το πυρόπληκτο χωριό, από άλλη φλεγόμενη περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, όπου βρισκόταν και διεπίστωσε την μεγάλη καταστροφή.

Έτσι, το πρωί της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, προς έκπληξιν του Ιερέως και των κατοίκων ο Σεβασμιώτατος μετέβη στα Μοιρέϊκα, εχοροστάτησε στον Όρθρο και στην Θεία Λειτουργία, την οποία ετέλεσε ο Εφημέριος της Ενορίας π. Ανδρέας και με λόγους συγκινησιακά φορτισμένους επαρηγόρησε τους ευσεβείς και πονεμένους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι συμμετείχαν με δάκρυα στην Θεία Λειτουργία και ήκουσαν το κήρυγμα του Μητροπολίτου.

«Η Παναγία μας θα βοηθήσει να ξαναγίνουν όλα και καλύτερα από πρώτα. Αυτή η δοκιμασία είναι σαν εκείνη του δικαίου Ιώβ, μέσα από την οποία εφάνη η πίστις του και η υπομονή του, που τον ανέδειξαν σε διαχρονικό παράδειγμα αρετής. Και σεις παιδιά μου δοκιμασθήκατε για να λάμψη η πίστη σας, γιατί είστε ξεχωριστοί άνθρωποι και πολλοί ευσεβείς, ώστε να γίνεται παράδειγμα υπομονής και καρτερίας στη θλίψη και στον πόνο της καρδιάς. Είμαστε εδώ από την πρώτη στιγμή, μαζί σας, συμπάσχουμε και θα κάνωμε, οτιδήποτε χρειασθή για να αποκατασταθούν οι ζημιές, θα κάνωμε οποιαδήποτε παρέμβαση.

Η Παναγία θα βοηθήσει και τα σπίτια σας να ξαναφτιάξετε και τις περιουσίες σας να ξαναχαρείτε και την Εκκλησία λαμπρότερη να ξαναχτίσετε…» ετόνισε μεταξύ των άλλων ο Ιεράρχης, ενώ επήνεσε τον Ιερέα και όλους για την δύναμη της ψυχής και την ενότητά τους στις δύσκολες αυτές ώρες.

Μετά την Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος έμεινε για αρκετή ώρα μαζί με τους Κατοίκους του χωριού, δίνοντάς τους θάρρος με τους πατρικούς πνευματικούς του λόγους.

Το ίδιο πράττει ο Μητροπολίτης κατά τας ημέρας αυτάς σε όλες τις πυρόπληκτες περιοχές.