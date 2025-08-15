Το κόκκινο χαλί στην Αλάσκα, η συνοδεία του Πούτιν και οι δύο λέξεις του Τραμπ πριν από την κρίσιμη συνάντηση

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο στις 14.30 με προορισμό το Άνκορατζ - Σχεδιάζει να υποδεχθεί ο ίδιος προσωπικά τον Ρώσο ομόλογό του στην αεροπορική βάση Elmendorf-Richardson - Με φούτερ «ΕΣΣΔ» ο Λαβρόφ στην Αλάσκα

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να υποδεχθεί ο ίδιος προσωπικά τον Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την άφιξή του σήμερα στην αεροπορική βάση Elmendorf-Richardson στην Αλάσκα, σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής διοίκησης που μίλησαν στο NBC υπό καθεστώς ανωνυμίας. Όπως ανέφεραν, οι ακριβείς λεπτομέρειες και η «σκηνοθεσία» της υποδοχής ακόμα οριστικοποιούνται, ωστόσο αναμένεται να υπάρξει κόκκινο χαλί για την άφιξη του Ρώσου προέδρου. Με βάση τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής, η συνάντηση κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ με τον ομόλογό του της Ρωσίας θα γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) στην αεροπορική βάση που βρίσκεται κοντά στο Άνκορατζ. Θα περιλαμβάνει κατ’ ιδίαν συνομιλίες μεταξύ των Τραμπ, Πούτιν και των διερμηνέων τους, μια συνάντηση παρουσία των δύο αντιπροσωπειών, ενώ θα ακολουθήσει και κοινή συνέντευξη Τύπου. Παραμένει ασαφές πόσο θα διαρκέσει η ιδιωτική συνάντηση των δύο ηγετών.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Good Morning! Another historic day begins—President Trump departs Washington, D.C. for Alaska… <a href="https://t.co/aPNuwGaffj">pic.twitter.com/aPNuwGaffj</a></p>— Dan Scavino (@Scavino47) <a href="https://twitter.com/Scavino47/status/1956320726085976482?ref_src=twsrc%5Etfw">August 15, 2025</a></blockquote>

«Υψηλό το διακύβευμα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε ένα μήνυμα το μεσημέρι της Παρασκευής που περιλάμβανε μόνο δύο λέξεις, με κεφαλαία γράμματα και... πολλά θαυμαστικά: «HIGH STAKES!!!» (Υψηλό διακύβευμα). Είναι σαφές ότι ο Τραμπ θεωρεί τη συνάντησή του με τον Πούτιν ιδιαίτερα κρίσιμη. Παράλληλα, φαίνεται πως απολαμβάνει τη σημασία της στιγμής και την προσοχή των μέσων ενημέρωσης - κάτι που υποδηλώνει και η ανάρτησή του. Ο πρόεδρος έκανε την ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, μέσω της οποίας επικοινωνεί συχνά, λίγο πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο με προορισμό το Άνκορατζ, στις 14.31 το μεσημέρι της Παρασκευής.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">JUST IN - Trump: "HIGH STAKES!!!" <a href="https://t.co/uzP2oh29cw">pic.twitter.com/uzP2oh29cw</a></p>— Disclose.tv (@disclosetv) <a href="https://twitter.com/disclosetv/status/1956310401215254734?ref_src=twsrc%5Etfw">August 15, 2025</a></blockquote>

Η σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας και τι αποκαλύπτει Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ποιοι αξιωματούχοι θα συνοδεύσουν τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη συνάντηση κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας, την πρώτη από το 2021. Σύμφωνα με το BBC, ο κατάλογος των προσώπων παρέχει ενδείξεις για την πιθανή ατζέντα της συνόδου στην Αλάσκα. Η πενταμελής αντιπροσωπεία περιλαμβάνει: - τον σύμβουλο της ρωσικής προεδρίας Γιούρι Ουσακόφ - τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ - τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ - τον υπουργό Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ - τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμίτριεφ Ο Λαβρόφ και ο Ουσακόφ είναι έμπειροι διπλωμάτες που έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Ο Λαβρόφ ηγείται του υπουργείου Εξωτερικών εδώ και πάνω από 20 χρόνια, ενώ ο Ουσακόφ, στενός σύμβουλος του Πούτιν για περισσότερο από μία δεκαετία, έχει διατελέσει και πρέσβης της Ρωσίας στις ΗΠΑ. Η συμμετοχή των Μπελούσοφ και Σιλουάνοφ δείχνει ότι η ατζέντα θα αφορά όχι μόνο τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και ζητήματα στρατηγικής ασφάλειας καθώς και την άρση κυρώσεων. Ο Ντμίτριεφ είναι γνωστός για τους δεσμούς του με την οικογένεια Πούτιν και για τον ρόλο του στη διασύνδεση του Κρεμλίνου με τις ΗΠΑ και τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. Η στάση στο ταξίδι του Πούτιν και οι «δύο Παρασκευές» Ο Ντόναλντ Τραμπ θα αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο στις 6:45 τοπική ώρα (13:45 ώρα Ελλάδος) σήμερα και θα φύγει από το Άνκορατζ την ίδια μέρα, στις 17:45 ώρα Αλάσκας σήμερα. Προγραμματίζεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Καθ’ οδόν προς την Αλάσκα για την κρίσιμη σύνοδο κορυφής, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε μια στάση στο λιμάνι Μαγκαντάν της ρωσικής Άπω Ανατολής. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Ρώσος πρόεδρος θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για μια «πλήρη επίσκεψη» στην ομώνυμη περιφέρεια, που θα περιλαμβάνει περιηγήσεις σε βιομηχανική μονάδα και σε αθλητικές εγκαταστάσεις και μια συνάντηση με τον κυβερνήτη της περιοχής.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr"> New trend — the Magadan route! Putin made a stop in Magadan on his way to Trump<br><br>Propagandists claim that on his way to Alaska, the dictator will visit a local enterprise, go to a park, and a sports complex.<br><br>Videos are circulating on social media — allegedly showing Putin's… <a href="https://t.co/KaraPlmrZs">pic.twitter.com/KaraPlmrZs</a></p>— NEXTA (@nexta_tv) <a href="https://twitter.com/nexta_tv/status/1956229714353303888?ref_src=twsrc%5Etfw">August 15, 2025</a></blockquote>

«Η πόλη είναι σημαντική. Ο Πούτιν έχει βρεθεί εκεί πολλές φορές, ακόμη και όταν ήταν πρωθυπουργός», δήλωσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο TASS. Η πτήση από τη Μόσχα στο Μαγκαντάν διαρκεί περίπου οκτώ ώρες και απαιτούνται άλλες τέσσερις ώρες από το Μαγκαντάν έως το Άνκορατζ της Αλάσκας, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος. Λόγω των διαφορετικών ζωνών ώρας που διασχίζει, ο Ρώσος πρόεδρος θα βιώσει ουσιαστικά δύο Παρασκευές: μία στο Μαγκαντάν και μία δεύτερη στην Αλάσκα. Με φούτερ «ΕΣΣΔ» ο Λαβρόφ στο Άνκορατζ Αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές καταφθάνουν από το πρωί στο Άνκορατζ όπου πρόκειται να λάβει χώρα το ιστορικό τετ α τετ. Βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο TASS δείχνει τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ να εισέρχεται σε ξενοδοχείο της αμερικανικής πόλης όπου θα διαμείνει κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, φορώντας ένα φούτερ με την ένδειξη «CCCP». Πρόκειται για τη ρωσική συντομογραφία για την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ).

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ru" dir="ltr">Лавров на Аляске появился в свитшоте с, предположительно, надписью "СССР":<a href="https://t.co/vpU0gOwc6o">https://t.co/vpU0gOwc6o</a><br><br>Видео: МИД России/ТАСС/Ruptly <a href="https://t.co/C4HEHL2sUj">pic.twitter.com/C4HEHL2sUj</a></p>— ТАСС (@tass_agency) <a href="https://twitter.com/tass_agency/status/1956274225058099592?ref_src=twsrc%5Etfw">August 15, 2025</a></blockquote>

Η επιλογή της ενδυμασίας προκάλεσε αίσθηση, δεδομένου ότι ο Ψυχρός Πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης σημάδεψε το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, μέχρι την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος και την ίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1991. Ο Λαβρόφ αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής των Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα. «Ξέρουμε ότι έχουμε τα επιχειρήματά μας και η θέση μας είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Θα την παρουσιάσουμε», πρόσθεσε, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να συνεχιστεί στην Αλάσκα «η εποικοδομητική συζήτηση» που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ. Διαδηλώσεις υπέρ της Ουκρανίας στο Άνκορατζ Το πρωί της Παρασκευής, κάτοικοι του Άνκορατζ συμμετείχαν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την απουσία της Ουκρανίας από τις συνομιλίες, εκφράζοντας με συνθήματα και πλακάτ την αλληλεγγύη τους στο Κίεβο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A pro-Ukraine protest is taking place in Alaska's Anchorage before the meeting between Trump and Putin. <a href="https://t.co/8IAmNycGzd">pic.twitter.com/8IAmNycGzd</a></p>— Clash Report (@clashreport) <a href="https://twitter.com/clashreport/status/1956222455007338885?ref_src=twsrc%5Etfw">August 15, 2025</a></blockquote>