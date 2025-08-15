Ο Πούτιν καθ’ οδόν για το κρίσιμο τετ α τετ με τον Τραμπ- ΒΙΝΤΕΟ

Πριν αναχωρήσει για την αμερικανική επικράτεια, ο Ρώσος πρόεδρος έκανε μια στάση στο Μαγκαντάν, ρωσικό λιμάνι στην Οχοτσκική θάλασσα (ΒΔ Ειρηνικός) που απέχει περίπου 5.900 χιλιόμετρα από τη Μόσχα. Εκεί, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, πρόκειται να επισκεφθεί τις επόμενες ώρες ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ιχθυέλαιου, το κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο Mayak και ένα μνημείο που τιμά ηρωικούς Ρώσους πιλότους. Eπιπλέον θα συναντηθεί και με τον περιφερειάρχη Σεργκέι Νόσοφ.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκίνησε το ταξίδι του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 22.00 (ώρα Ελλάδας) στην Αλάσκα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> New trend — the Magadan route! Putin made a stop in Magadan on his way to Trump<br><br>Propagandists claim that on his way to Alaska, the dictator will visit a local enterprise, go to a park, and a sports complex.<br><br>Videos are circulating on social media — allegedly showing Putin’s… <a href="https://t.co/KaraPlmrZs">pic.twitter.com/KaraPlmrZs</a></p>— NEXTA (@nexta_tv) <a href="https://twitter.com/nexta_tv/status/1956229714353303888?ref_src=twsrc%5Etfw">August 15, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Οι συνομιλίες στην Αλάσκα, οι πρώτες πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ των δύο ηγετών από το 2018, αναμένεται να επικεντρωθούν στην αναζήτηση δρόμου προς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Ο Τραμπ, που απηύθυνε την πρόσκληση στον Πούτιν, εμφανίστηκε κατόπιν επιφυλακτικός, προειδοποιώντας ότι η συνάντηση μπορεί να διακοπεί σε λίγα λεπτά αν δεν υπάρξει διάθεση συμβιβασμού από τη Μόσχα.

Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά βίντεο που κατέγραψαν πολίτες από την εντυπωσιακή αυτοκινητοπομπή θωρακισμένων οχημάτων, με συνοδευτικά περιπολικά και ασθενοφόρο, καθώς διέσχιζε τους κλειστούς δρόμους της ρωσικής Άπω Ανατολής με κατεύθυνση την ακτή του Ειρηνικού. Τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας αντικατοπτρίζουν τη βαρύτητα της επικείμενης συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Vladimir Putin arrived in Magadan before meeting with Trump<br><br>Presidential press secretary Peskov said that the Russian leader would visit an industrial enterprise in Magadan and meet with the governor, after which he would travel to Alaska, where a Russian-American summit would… <a href="https://t.co/5PGP7yfboF">pic.twitter.com/5PGP7yfboF</a></p>— Victor vicktop55 commentary (@vick55top) <a href="https://twitter.com/vick55top/status/1956215354465628618?ref_src=twsrc%5Etfw">August 15, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">ALASKA — Putin's cortege rolls through Anchorage's suspended Sister City Magadan, advancing ahead of his arrival.<br><br> <a href="https://t.co/v3n56ZKIwI">pic.twitter.com/v3n56ZKIwI</a></p>— Toria Brooke (@realtoriabrooke) <a href="https://twitter.com/realtoriabrooke/status/1956222886580248824?ref_src=twsrc%5Etfw">August 15, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Τα δύο σενάρια που παρουσίασε ο Τραμπ για την έκβαση της συνάντησης

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθούν σήμερα στην αεροπορική βάση του Έλμεντορφ στο Άνκορατζ, στην Αλάσκα. Το κρίσιμο τετ α τετ είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει γύρω στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος).

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο στις 6:45 τοπική ώρα (13:45 ώρα Ελλάδος) σήμερα και θα φύγει από το Άνκορατζ την ίδια μέρα, στις 17:45 ώρα Αλάσκας σήμερα. Προγραμματίζεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο νωρίς το Σάββατο το πρωί.

Τα τελευταία 24ωρα ο Τραμπ προσπαθεί να μετριάσει τις προσδοκίες, παρά τον ισχυρισμό του ότι θα έθετε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία την πρώτη μέρα της προεδρίας του. Ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος, που λέει πως θέλει να «βολιδοσκοπήσει» τον Ρώσο ομόλογό του, προεξόφλησε την Τετάρτη πως οι πιθανές εκβάσεις είναι δύο:

* Αν η συνάντηση πάει καλά, θα ακολουθήσει, «σχεδόν αμέσως», τριμερής σύνοδος του ιδίου, του Πούτιν και τον Ουκρανού ομολόγου τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022, με την εισβολή του ρωσικού στρατού.

* Όμως, αν η πρώτη συνάντηση που θα έχει από το 2019 πρόσωπο με πρόσωπο με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου πάει άσχημα, ο μεγιστάνας διαμηνύει πως δεν θα υπάρξει «δεύτερη».

Οι Ευρωπαίοι προσπαθούσαν την Τετάρτη να επηρεάσουν τη διάθεση με την οποία ο Τραμπ, γνωστός για το πολύ ευμετάβλητο ταπεραμέντο του, θα συζητήσει με τον Πούτιν.

Η σύνοδος κορυφής προφανώς δεν είναι μια ειρηνευτική διάσκεψη. Και το βασικό ζήτημα για τον Ουκρανό πρόεδρο και τους Ευρωπαίους είναι να μην γίνει το Άνκορατζ ένα είδος Γιάλτας, η ιστορική σύνοδος κατά την οποία οι μεγάλες δυνάμεις οριοθέτησαν εδάφη και ζώνες επιρροής, όπως αυτή του Φεβρουαρίου 1945 μεταξύ των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σοβιετικής Ένωσης.