#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Κάλεσμα για σύσκεψη μετά τις πυρκαγιές»

Τη Δευτέρα 18/8

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας «καλεί σε σύσκεψη για οργάνωση δράσης μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές» όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του.
 
Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας αναφέρει τα εξής:

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας καλεί όλα τα σωματεία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τους μαζικούς φορείς, τους συλλόγους της νεολαίας, σε σύσκεψη την Δευτέρα 18/8, στις 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΚΠ, με θέμα την οργάνωση της πάλης μετά τις καταστρεπτικές πυρκαγιές που έπληξαν την πόλη μας.

Άμεσα να οργανωθούμε και να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων μας, την αποκατάσταση των ζημιών, μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των κατοίκων, του φυσικού πλούτου και της λαϊκής περιουσίας.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εργατικό Κέντρο Πάτρας

