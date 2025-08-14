Φωκίων Ζαΐμης: Επικοινωνία με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ και την Διευθύντρια του ΔΕΔΔΗΕ

Την άμεση αποκατάσταση των βλαβών στην ηλεκτροδότηση που προκλήθηκαν από την καταστροφή υποδομών της ΔΕΔΔΗΕ από τις πυρκαγιές και έχουν ως αποτέλεσμα πολύωρες διακοπές νερού στις πληγείσες περιοχές της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας, ζήτησε σε επικοινωνία με την Διευθύντρια Πελοποννήσου-Ηπείρου του ΔΕΔΔΗΕ, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης.

Ο κ. Ζαΐμης ζήτησε από την κα Αναστασία Κυρσανίδη να λυθεί άμεσα το θέμα εντός των επόμενων ωρών, επισημαίνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να βρει εναλλακτικές λύσεις για να αποκατασταθεί η υδροδότηση αυτών των περιοχών.

Ο κ. Ζαΐμης είχε επικοινωνία για το θέμα και με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ κ. Διονύση Κλάδη, ζητώντας του και η ΔΕΥΑΠ, πέρα από τα θέματα που αφορούν τον ΔΕΔΔΗΕ, να κάνει ό,τι μπορεί για να λυθεί το ζήτημα άμεσα.

Όπως δήλωσε ο κ. Φωκίων Ζαΐμης: «Έχουμε πολλά παράπονα από εκατοντάδες πολίτες των πληγεισών περιοχών από τις φωτιές για την έλλειψη νερού. Δεν έχουμε εμείς την αρμοδιότητα της υδροδότησης καθώς αυτό είναι θέμα της ΔΕΥΑΠ και του ΔΕΔΔΗΕ, ωστόσο δεν μπορεί μέσα στις δύσκολες στιγμές που ζουν οι πληγέντες συμπολίτες να υπάρχουν και αυτές οι πολύωρες διακοπές νερού. Η ΔΕΥΑΠ έχει ήδη ενημερώσει πως οι διακοπές οφείλονται κυρίως στην καταστροφή υποδομών του ΔΕΔΔΗΕ και γι αυτό τον λόγο ζήτησα να γίνει άμεση αποκατάσταση αυτών των καταστροφών. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα – και όταν λέμε άμεσα εννοούμε τις επόμενες ώρες – ζήτησα από την Διευθύντρια του ΔΕΔΔΗΕ να βρεθεί άλλος εναλλακτικός, προσωρινός τρόπος όπως οι γεννήτριες πετρελαίου που έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες έκτακτες περιπτώσεις».