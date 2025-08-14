Άδωνις Γεωργιάδης: «Επέστρεψαν στο Καραμανδάνειο οι ασθενείς»

Επέστρεψαν στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας οι ασθενείς που χρειάστηκε να απομακρυνθούν προληπτικά χθες, λόγω της μεγάλης φωτιάς στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε ο Άδωνις Γεωργιάδης, το νοσοκομείο λειτουργεί, πλέον, κανονικά.

Η ανάρτησή του: «Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η επιστροφή όλων των ασθενών στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και πλέον λειτουργεί κανονικά. Υπενθυμίζω ότι η φωτιά που έκανε επιβεβλημένη αυτή την ταλαιπωρία για τους μικρούς μας ασθενείς, προήλθε από εμπρηστές οι οποίοι συνελήφθησαν».