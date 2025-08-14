ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕ ΟΡΑΜΑ - Επιστολή στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη στήριξη των επιχειρήσεων της Αχαΐας

Ο Επικεφαλής της παράταξης ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕ ΟΡΑΜΑ και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος κ. Ποταμίτης έστειλε χθες την συνημμένη επιστολή στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πιερρακάκη.

Αναλυτική η επιστολή

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σας αποστέλλουμε επιστολή για στήριξη των επιχειρήσεων της Αχαΐας γιατί όπως γνωρίζετε οι ζημίες από τις πυρκαγιές στην Αχαΐα είναι ανυπολόγιστες.

Συγκεκριμένα

Έχουν πληγεί κατοικημένες περιοχές, αγροτικές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, καταστήματα και μεγάλες επιχειρηματικές εγκαταστάσεις, τόσο σε περιοχές του νομού Αχαϊας όσον και στην ΒΙΠΕ.

Οι επιχειρηματίες και επαγγελματίες που έχουν πληγεί άμεσα και έμμεσα, πρέπει να έχουν την αρωγή της πολιτείας μας από την επόμενη ημέρα της λαίλαπας.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

1. Άμεσα να γίνει οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών.

2. Να δοθεί Περίοδος χάριτος τεσσάρων μηνών σε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας

3.Να ανακοινωθούν μέτρα που να αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν εγκαταστάσεις στις πληγείσες περιοχές, όπως:

Να δοθούν ρυθμίσεις σε υποχρεώσεις από ασφαλιστικές εισφορές και το Δημόσιο με διάρκεια 48 μηνών σε μηνιαίες άτοκες δόσεις.

4. Οι πληγείσες επιχειρήσεις να λάβουν άτοκα δάνεια αποκατάστασης με δεκαετή διάρκεια, δυο χρόνια περίοδο χάριτος και την εγγύηση της Ελληνικής Τράπεζας Επενδύσεων.

5. Προσωρινώς οι πληγείσες επιχειρήσεις να λάβουν οικονομικό βοήθημα, ως κεφάλαιο κινήσεως.

Πιστεύουμε στην αρωγή του κράτους σε αυτή την δύσκολη στιγμή για την Αχαΐα, καθώς και στην ταχύτητα των αποφάσεων σας ως μερική ανακούφιση των πληγέντων επιχειρήσεων και πολιτών.

Αν χρειαστείτε επιπλέον εξειδίκευση των μέτρων που προτείνουμε, είμαστε στην απόλυτο διάθεσή σας .

Γνωρίζοντας πως παράλληλα με την επιστολή μας, ακόμη οι προσπάθειες κατάσβεσης, βρίσκονται σε εξέλιξη, επισπεύδουμε ώστε για την λήψη των αποφάσεων και για την αντίδραση της Κυβέρνησης, να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος

Με εκτίμηση

Αντώνης Ποταμίτης

Επικεφαλής της Επιμελητηριακής Παράταξης Αχαίας

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕ ΟΡΑΜΑ

Και Πρόεδρος

Του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος