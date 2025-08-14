Φωτιές στην Πάτρα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των κατοίκων που πάλεψαν για τις περιουσίες τους

Στις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν την Πάτρα, πολλοί κάτοικοι είδαν τις περιουσίες και τις αναμνήσεις τους να καταστρέφονται.

Ο Ιωάννης Κοψίνης μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook την εμπειρία του, περιγράφοντας τις ζημιές που υπέστη και τις απώλειες που βίωσε:

"Ανέβαινα εχθές την Κανελλοπούλου ελπίζοντας ότι θα καταφέρω να φτάσω στο σπίτι μου για να δω τι έχει απομείνει από αυτο. Ψηλά στους λόφους μπορεσα να διακρίνω μια σειρά από σπίτια που φαινόταν ότι είχαν σωθεί από τη φωτιά και η σκέψη πως υπήρξαν άνθρωποι που φάνηκαν πιο τυχεροί από εμένα με γέμισε χαρά. Και, με ανακούφισε αυτό το συναίσθημα γιατί σκέφτηκα πως παρά τις απώλειες που έχω βιώσει τους τελευταίους μήνες έχουν παραμείνει ακόμα ζωντανοί οι άνθρωποι που έχω μέσα μου. Τώρα λοιπόν το μόνο που μου απομένει είναι να βρω τους λόγους για να μπορέσω να τους κανω να σταματήσουν να θρηνούν όλοι μαζί για αυτά που έχω χασει.

Υ.Σ. Θρηνούν για τις βιβλιοθηκες μου τις γεμάτες βιβλία με τα οποία μεγάλωσα μαζί αλλά πιο πολύ απ' όλα θρηνούν για όλα αυτά που παρέμειναν αδιάβαστα μιας και η αγάπη μου για τη μυρωδιά του τυπωμένου χαρτιού μ έκανε να τα αγοράζω ακόμα και αν ήξερα πως δεν θα είχα τον χρόνο να τα διαβάσω. Θρηνούν για όλα τα έργα μου που καταστράφηκαν αλλά πάνω απ' όλα για την συλλογή από έργα αγαπημένων καλλιτεχνών που χάθηκαν.

Θρηνούν για το πρώτο στερεοφωνικό μου συγκρότημα που με τόση ευλάβεια συντηρούσα αλλά και για τις συλλογές μου από βινύλια, CD, και κασέτες.

Θρηνούν για την πρώτη μου μηχανή που μαζί ταξιδεύαμε δουλεύοντας γυρίζοντας την Ελλάδα.

Θρηνούν προ πάντων για το παρόν μου, για το χαμένο στούντιο που βρίσκαμε καταφύγιο με το συγκρότημα μου... (Alex F World, Κώστας Καούρης, Γιώργος Ζωγράφος, συγγνώμη που δεν μπόρεσα να το προστατέψω) Πάνω απ' όλα όμως θρηνούν για την καμμένη ιτιά που φύτεψα στη μνήμη της μικρής μου και ότι μου είχε απομείνει από αυτήν... εκείνα τα χρωματιστά χαρτιά με τις καρδούλες και τα 'στον μπαμπά μου'."