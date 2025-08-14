Ηλεία: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ξηροχώρι

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Ξηροχώρι Ηλείας

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της.