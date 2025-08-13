Back to Top
Άγγελος Τσιγκρής: «Δυστυχώς, επιβεβαιώθηκα με τον πλέον τραγικό τρόπο!»

Αυτό ανέφερε ο Αχαιός πολιτικός με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αχαΐα

Ο Αχαιός πολιτικός, εγκληματολόγος και καθηγητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Άγγελος Τσιγκρής, με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αχαΐα, έκανε την ακόλουθη δήλωση

«Είχα πολλές φορές επισημάνει -με Ερωτήσεις μου στη Βουλή- ότι στην περίπτωση μιας φωτιάς όπως η σημερινή, η Αχαΐα θα έρθει αντιμέτωπη με τεράστια κίνδυνο καταστροφής, λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε δυνάμεις πυροπροστασίας. 

Σήμερα, δυστυχώς, επιβεβαιώνομαι με τον πλέον τραγικό τρόπο!».

*Ο δικηγόρος Άγγελος Τσιγκρής διδάσκει Εγκληματολογία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει διατελέσει βουλευτής Αχαΐας, γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια στην Ευρώπη (COSI) του Συμβουλίου της ΕΕ, στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη και στο Δίκτυο Πρόληψης της Εγκληματικότητας της ΕΕ. 

 

