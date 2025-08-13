Back to Top
Πάτρα: Κλειστά τα Δημοτικά Κοιμητήρια λόγω των πυρκαγιών

Τα Α' και Β' Δημοτικά Κοιμητήρια παραμένουν προσωρινά κλειστά για το κοινό, για λόγους ασφαλείας

Ο Δήμος Πατρέων ενημερώνει ότι τα Α' και Β' Δημοτικά Κοιμητήρια θα παραμείνουν κλειστά, λόγω των πυρκαγιών που πλήττουν την περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

Πάτρα: Καίγονται σπίτια στην Θεοφράστου- Οι φλόγες στο νεκροταφείο Μποζαϊτίκων- Aναζητείται κτηνοτρόφος στην Αχαϊα- Καπνοί πάνω από το Γηροκομειό ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η Πάτρα στις φλόγες - Καρέ καρέ η μάχη για να σωθούν άνθρωποι και περιουσίες

Πάτρα: Έκτακτα προβλήματα υδροδότησης λόγω των πυρκαγιών- Τι λέει η ΔΕΥΑΠ

Πάτρα: Εδώ συγκεντρώνεται νερό και τρόφιμα για τους πυρόπληκτους

Ειδήσεις