Πάτρα: Κλειστά τα Δημοτικά Κοιμητήρια λόγω των πυρκαγιών

Τα Α' και Β' Δημοτικά Κοιμητήρια παραμένουν προσωρινά κλειστά για το κοινό, για λόγους ασφαλείας
Ο Δήμος Πατρέων ενημερώνει ότι τα Α' και Β' Δημοτικά Κοιμητήρια θα παραμείνουν κλειστά, λόγω των πυρκαγιών που πλήττουν την περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.
Πάτρα: Καίγονται σπίτια στην Θεοφράστου- Οι φλόγες στο νεκροταφείο Μποζαϊτίκων- Aναζητείται κτηνοτρόφος στην Αχαϊα- Καπνοί πάνω από το Γηροκομειό ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ
