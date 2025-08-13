Πάτρα: Κλειστά τα Δημοτικά Κοιμητήρια λόγω των πυρκαγιών

Τα Α' και Β' Δημοτικά Κοιμητήρια παραμένουν προσωρινά κλειστά για το κοινό, για λόγους ασφαλείας

Ο Δήμος Πατρέων ενημερώνει ότι τα Α' και Β' Δημοτικά Κοιμητήρια θα παραμείνουν κλειστά , λόγω των πυρκαγιών που πλήττουν την περιοχή , προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

