Δήμος Πατρέων: Έκκληση για περισσότερα εναέρια μέσα

Ανακοίνωση της δημοτικής αρχής

Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στις παρυφές της Πάτρας, η Δημοτική Αρχή αναφέρει οτι ζητά επίμονα την ενίσχυση των εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ωστόσο, μέχρι και το πρωί της Τετάρτης, επισημαίνει ο δήμος Πατρέων σε ανακοίνωσή του, οι συνεχείς εκκλήσεις δεν είχαν βρει ανταπόκριση.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων τονίζει:
«Από χθες, όταν ξέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή, η Δημοτική Αρχή ζητά διαρκώς περισσότερα πτητικά μέσα για την αντιμετώπιση και την κατάσβεσή της. Μέχρι και σήμερα Τετάρτη το πρωί, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του Δημάρχου Πατρέων για αύξηση του αριθμού των πτητικών μέσων στην πυρκαγιά που κατακαίει περιοχές της Πάτρας, δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει την ευθύνη και οφείλει να φροντίσει, έστω και τώρα, να διατεθούν όλα τα αναγκαία για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου. Άμεσα να αυξηθούν οι εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στα μέτωπα της Πάτρας».
 
