Σε Πάτρα, Βραχνέικα και Κάτω Αχαΐα σήμερα ο Στέφανος Κασσελάκης

Εκτάκτως μετά τις φωτιές που πλήττουν την περιοχή
Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης θα επισκεφτεί εκτάκτως σήμερα Τετάρτη 13/8 την πυρόπληκτη Αχαΐα. Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας θα βρίσκεται στις 12.30 στο Κλειστό Γυμναστήριο Τόφαλος.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
13.00'-Άφιξη στα Βραχνέικα
14.30'-Στο πεδίο της πυρκαγιάς (Κάτω Αχαΐα) συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, ενημέρωση από τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής, συνάντηση με ομάδα πυροσβεστών και εθελοντών
16.00'-Συνάντηση με κατοίκους που εγκατέλειψαν τις εστίες τους.
Το πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί νωρίς το πρωί αναλόγως των συνθηκών.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr