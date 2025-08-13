Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Σε Πάτρα, Βραχνέικα και Κάτω Αχαΐα σήμερα ο Στέφανος Κασσελάκης

Σε Πάτρα, Βραχνέικα και Κάτω Αχαΐα σήμερ...

Εκτάκτως μετά τις φωτιές που πλήττουν την περιοχή

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης θα επισκεφτεί εκτάκτως σήμερα Τετάρτη 13/8 την πυρόπληκτη Αχαΐα. Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας θα βρίσκεται στις 12.30 στο Κλειστό Γυμναστήριο Τόφαλος.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
13.00'-Άφιξη στα Βραχνέικα
14.30'-Στο πεδίο της πυρκαγιάς (Κάτω Αχαΐα) συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, ενημέρωση από τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής, συνάντηση με ομάδα πυροσβεστών και εθελοντών
16.00'-Συνάντηση με κατοίκους που εγκατέλειψαν τις εστίες τους.

Το πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί νωρίς το πρωί αναλόγως των συνθηκών.

Ειδήσεις Τώρα

Δυτική Αχαΐα: Ελαφρώς καλύτερη εικόνα - Άνοιξε η Πατρών - Πύργου

Πύρινη κόλαση κι εκκενώσεις όλη τη νύχτα σε Συχαινά, Βούντενη, Αρόη – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες μέχρι και στο Προάστιο

Τα καρέ της εφιαλτικής νύχτας στην Πάτρα - Φόβος, φλόγες και εκκενώσεις

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Στέφανος Κασσελάκης Φωτιά

Ειδήσεις