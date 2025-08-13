Σε Πάτρα, Βραχνέικα και Κάτω Αχαΐα σήμερα ο Στέφανος Κασσελάκης

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης θα επισκεφτεί εκτάκτως σήμερα Τετάρτη 13/8 την πυρόπληκτη Αχαΐα. Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας θα βρίσκεται στις 12.30 στο Κλειστό Γυμναστήριο Τόφαλος.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

13.00'-Άφιξη στα Βραχνέικα

14.30'-Στο πεδίο της πυρκαγιάς (Κάτω Αχαΐα) συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, ενημέρωση από τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής, συνάντηση με ομάδα πυροσβεστών και εθελοντών

16.00'-Συνάντηση με κατοίκους που εγκατέλειψαν τις εστίες τους.

Το πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί νωρίς το πρωί αναλόγως των συνθηκών.