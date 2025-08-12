Ξεχωριστή η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος 2025 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Μεγάλη ήταν η προσέλευση κοινού στην ξενάγηση της έκθεσης φωτογραφίας του Αμερικανού δημιουργού Robert McCabe στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας το βράδυ του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025.

Πιο συγκεκριμένα το Σάββατο το βράδυ, στο πλαίσιο του εορτασμού της πανσελήνου του Αυγούστου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας, πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία και με ιδιαίτερα ευμενή σχόλια εκ μέρους των επισκεπτών διπλή ξενάγηση στην έκθεση φωτογραφίας του Robert McCabe «Η Ελλάδα μετά τον πόλεμο. Τα χρόνια της ελπίδας».

Η εκδήλωση, που έγινε από το Ίδρυμα Ιωάννου & Ευτέρπης Τοπάλη, διοργανωτή της έκθεσης από κοινού με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό επισκεπτών οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να την περιηγηθούν υπό το φως της πανσελήνου.

Την ξενάγηση πραγματοποίησε η επιμελήτρια της έκθεσης και γνωστή δημοσιογράφος, Μιμίκα Χριστοδουλοπούλου, που είναι και ιστορικός τέχνης, η οποία παρουσίασε το έργο του διάσημου αμερικάνου φωτογράφου, την αισθητική του και την ιστορική σημασία για την καταγραφή της μεταπολεμικής Ελλάδας. Ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία του εικαστικού Γιάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος μίλησε για το σύγχρονο έργο του "SOIL/TOIL, Χώμα/Μόχθος" και τον διάλογο που προτείνει με το φωτογραφικό έργο του McCabe.