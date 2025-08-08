Back to Top
Αυγουστιάτικη Πανσέληνος 2025 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών με ξεναγήσεις στην έκθεση φωτογραφίας του Robert McCabe

Η επιμελήτρια της έκθεσης φωτογραφίας του Robert McCabe, Μιμίκα Χριστοδουλόπουλου θα ξεναγεί τους επισκέπτες μεταξύ των ωρών: 20.00 -20.30 και 20.30-21.00

Μια ακόμα εκδήλωση προστίθεται στο πρόγραμμα του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών στο πλαίσιο του εορτασμού για την πανσέληνο του Αύγουστου, το βράδυ του Σάββατου 9 Αυγούστου 2025. H επιμελήτρια της έκθεσης φωτογραφίας του σπουδαίου φιλέλληνα δημιουργού Robert McCabe «Η Ελλάδα μετά τον πόλεμο. Τα χρόνια της ελπίδας», Μιμίκα Χριστοδουλόπουλου ξεναγεί τους επισκέπτες στο χώρο περιοδικών εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών μεταξύ των ωρών: 20.00 -20.30 και 20.30-21.00.

 

Η έκθεση που εγκαινιάστηκε στις 4 Ιουλίου και διοργανώνουν το Ίδρυμα Τοπάλη, από κοινού με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ανέκδοτες φωτογραφίες από το αρχείο McCabe για το πορθμείο Ρίου Αντιρρίου, ενώ ξεχωριστή θέση κατέχει το σύγχρονο έργο του καλλιτέχνη Γιάννη Παπαδόπουλου "SOIL/TOIL, Χώμα/Μόχθος", που προτείνει έναν διάλογο με το έργο του διάσημου  αμερικανού φωτογράφου.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τον Οκτώβριο 2025.

