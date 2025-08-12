Η εγκύκλιος του Μητροπολίτη Πατρών για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Την Πέμπτη 14-8 ο κ.κ. Χρυσόστομος θα τελέσει τον Μέγα εσπερινό και ακολούθως την ιερά αγρυπνία στην Ιερά Μονή Παναγίας Γηροκομήτισσας που πανηγυρίζει
Εγκύκλιο για την μεγάλη εορτή του Δεκαπενταύγουστου, της Κοίμησης της Υπεραγίας Θεοτόκου εξέδωσε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος υπογραμμίζει πως πάντοτε "η Κυρία Θεοτόκος έσκεπε τό Γένος μας και μας χάρισε την θαυμαστή Της προστασία".
Σε άλλο σημείο της εγκυκλίου ο κ.κ. Χρυσόστομος αναφέρει: "Ἑορτάζοντες σήμερα πανευφροσύνως τήν Παναγία Κοίμησή Της καί τήν εἰς οὐρανούς Μετάστασή Της, προσπίπτομε ἐνώπιον τῆς Παναγίας μορφῆς Της κατασπαζόμενοι τά πανάχραντα χέρια Της, πάνω στά ὁποῖα βαστάζει, Τόν τά πάντα βαστάζοντα Κύριον καί Τήν παρακαλοῦμε νά μεταφέρῃ πρός τόν Υἱόν καί Θεόν Της καί Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τά αἰτήματά μας, ὣστε νά ἐκπληρώσῃ τούς βαθυτάτους πόθους καί τίς ἐπιθυμίες τῆς καρδιᾶς μας".
Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο του Μητροπολίτη Πατρών εδώ.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, την Τετάρτη 13 Αὐγούστου θα τελέσει την Ιερά Παράκληση στην Παναγία στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους, Καλάνιστρας, ώρα 7 μ.μ. ενώ την Πέμπτη 14 Αὐγούστου 2025, παραμονή της μεγάλης εορτής που αποκαλείται και "Πάσχα του καλοκαιριού", ο κ.κ. Χρυσόστομος θα χοροστατήσει στον Μέγα Εσπερινό της Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου & κατόπιν στην Ιερά Ἀγρυπνία στην πανηγυρίζουσα ιστορική Ἱερά Μονή Παναγίας Γηροκομητίσσης, Πατρών.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr