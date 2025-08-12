Η εγκύκλιος του Μητροπολίτη Πατρών για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Εγκύκλιο για την μεγάλη εορτή του Δεκαπενταύγουστου, της Κοίμησης της Υπεραγίας Θεοτόκου εξέδωσε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος υπογραμμίζει πως πάντοτε "η Κυρία Θεοτόκος έσκεπε τό Γένος μας και μας χάρισε την θαυμαστή Της προστασία".

Σε άλλο σημείο της εγκυκλίου ο κ.κ. Χρυσόστομος αναφέρει: "Ἑορτάζοντες σήμερα πανευφροσύνως τήν Παναγία Κοίμησή Της καί τήν εἰς οὐρανούς Μετάστασή Της, προσπίπτομε ἐνώπιον τῆς Παναγίας μορφῆς Της κατασπαζόμενοι τά πανάχραντα χέρια Της, πάνω στά ὁποῖα βαστάζει, Τόν τά πάντα βαστάζοντα Κύριον καί Τήν παρακαλοῦμε νά μεταφέρῃ πρός τόν Υἱόν καί Θεόν Της καί Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τά αἰτήματά μας, ὣστε νά ἐκπληρώσῃ τούς βαθυτάτους πόθους καί τίς ἐπιθυμίες τῆς καρδιᾶς μας".

