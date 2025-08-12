Καθηλωτικός ο Μάριος Φραγκούλης, μάγεψε το κοινό στη μεγάλη συναυλία στο Πανελλήνιο Ηρώο της Αγίας Λαύρας

Μια εξαιρετική μουσική βραδιά σ’ έναν χώρο υποβλητικό και μεγαλοπρεπή, απέναντι ακριβώς απ’ το λίκνο και την Κιβωτό του Έθνους, απ’ το ιερό μας προσκύνημα της Αγίας Λαύρας.

Ο Μάριος Φραγκούλης, με το μοναδικό ερμηνευτικό του χάρισμα, η Δήμητρα Σελεμίδου, ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης και η πολυμελής ορχήστρα που τους συνόδευε χάρισαν στους περισσότερους από 1.500 θεατές ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι, με αγαπημένες μελωδίες απ’ την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σε μια μαγευτική βραδιά, τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025 στο Πανελλήνιο Ηρώο Εθνικής Παλιγγενεσίας Αγωνιστών 1821 στην Αγία Λαύρα, ο παγκοσμίου φήμης τενόρος Μάριος Φραγκούλης και οι συνεργάτες του καθήλωσαν και συγκίνησαν το κοινό, σε μια συναυλία που χαρακτηρίστηκε ως η κορυφαία στιγμή των φετινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Καλαβρύτων .

Ο Μάριος Φραγκούλης νωρίτερα είχε επισκεφθεί το Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος στην πόλη των Καλαβρύτων και είχε περιηγηθεί στους χώρους του ενώ δεν έκρυψε και τον θαυμασμό του για το μνημείο του Πανελληνίου Ηρώου.

«Ήξερα καλά την Ιστορία των Καλάβρυτων αλλά είναι διαφορετικό όταν βλέπεις από κοντά τους τόπους», είπε απευθυνόμενος στο κοινό. Ενώ κάποια στιγμή, ανάμεσα στα τραγούδια, θέλοντας να υπογραμμίσει την αναγνώριση του για την πολυδιάσταση προσφορά του τόπου στην ιστορική διαδρομή του Ελληνισμού είπε «θα ήταν τιμή μου να ήμουν δημότης Καλαβρύτων».

Αργότερα, στο τέλος της συναυλίας, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος απάντησε στον Μάριο Φραγκούλη ότι «είναι μεγάλη η χαρά μας που η ιδέα των Καλαβρύτων θα έχει στο εξής έναν τόσο σημαντικό πρεσβευτή. Γιατί τα Καλάβρυτα είναι ιδέα».

Η συναυλία διοργανώθηκε από τον Δήμο Καλαβρύτων με την ευγενική χορηγία και υποστήριξη της ΑΜΚΕ Πολιτιστικού και Κοινωφελούς έργου «Αιγέας» και την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το δε Πανελλήνιο Ηρώο Εθνικής Παλιγγενεσίας Αγωνιστών 1821, ως γνωστόν, ανακαινίστηκε και συντηρήθηκε -τόσο το ίδιο το μνημείο όσο και ο περιβάλλων χώρος του- με δαπάνες του Ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου, με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων απ’ την ύψωση του Λαβάρου και την κήρυξη της Επανάστασης.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος καλωσορίζοντας το κοινό, ευχαρίστησε ιδιαίτερα το ίδρυμα Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων: «Απόψε, για μια ακόμα φορά, αισθάνομαι την ανάγκη και την υποχρέωση να εκφράσω στην κυρία και στον κύριο Μαρτίνο -που είναι και επίτιμος δημότης του Δήμου μας- την βαθιά ευγνωμοσύνη μου για όσα πολλά και ανεκτίμητα έχουν προσφέρει και εξακολουθούν να προσφέρουν στον τόπο μας».

Η συναυλία της Δευτέρας ήταν η πέμπτη (5η) κατά σειρά στον ανακαινισμένο χώρο του Πανελληνίου Ηρώου Εθνικής Παλιγγενεσίας από το 2021 όταν και φιλοξενήθηκε εκεί η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια συναυλίες με τους Γιώργο Νταλάρα, Μαρία Φαραντούρη και Μανώλη Μητσιά και πέρυσι η συναυλία με τον Σταύρο Ξαρχάκο.

«Τιμή μου να συνεχίζω αυτή τη σημαντική παράδοση», είπε ο Μάριος Φραγκούλης, ο οποίος αφιέρωσε τη συναυλία στο Πανελλήνιο Ηρώο στην Ειρήνη και στην Αγάπη, στέλνοντας παράλληλα και ένα μήνυμα υποστήριξης και αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό.

Ο Μάριος Φραγκούλης είναι ένας από πιο δημοφιλείς και αναγνωρισμένους σ’ όλο τον κόσμο τενόρους κλασικής μουσικής, έχοντας τραγουδήσει στις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές του πλανήτη, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στο Μιλάνο, στη Βοστώνη, στο Τόκιο, στη Μόσχα, στο Σικάγο, στο Ντάλας, στο Μόντρεαλ, σε κάθε σημείο της γης που εκτιμούν την καλή μουσική και τη δύναμη ενός μοναδικού φωνητικού χαρίσματος.