Πάτρα: Αόρατοι οι άνθρωποι του σπιράλ, ορατή η… ανύπαρκτη σαρδέλα και άλλα ευτράπελα

Πράξη δεύτερη: Τον τελικό του πρωταθλήματος εργαζομένων του Δήμου Πατρέων στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο «Παναγία Αλεξιώτισσα» ακολουθούν 22(!) απονομές. Δεν… περισσεύει καμία για τον μόνο εκπρόσωπο παράταξης της αντιπολίτευσης (Μάκης Κουλούρης, συντονιστής της Ομάδας Εργασίας #Αθλητισμός του σπιράλ). Βραβεύουν μόνο ημέτεροι, ακόμα και άσχετοι με το θεσμό (πχ. η πρόεδρος των σχολικών φυλάκων και καθαριστριών). Δίνεται μάλιστα ρητή εντολή στον παρουσιαστή της βραδιάς, λες και το πρωτάθλημα δεν το διοργανώνει ο δήμος, αλλά η παράταξη του δημάρχου, η Λαϊκή Συσπείρωση.

Πράξη πρώτη: Γιορτή για το κλείσιμο της β’ περιόδου των Θερινών ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων στην πλαζ. Επικεφαλής δημοτικής παράταξης ( Πέτρος Ψωμάς, του σπιράλ ) είναι… αόρατος για τους διοργανωτές. Παρουσία δημάρχου επιλέγεται να μην του δοθεί ο λόγος στην εκδήλωση, όπως είχε συμβεί λίγες μέρες πριν στην αντίστοιχη τελετή στα Ροΐτικα. Κατόπιν δεν αναφέρεται καν στο σχετικό δελτίο τύπου του δήμου, δηλαδή της δημοτικής αρχής, δηλαδή της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Πράξη τρίτη: Τη μεγάλη βραδιά του θεσμού που η δημοτική αρχή αποκαλεί «Παιδικές Κατασκηνώσεις» επιλέγουν να τιμήσουν με την παρουσία τους δύο τακτικά μέλη του ΔΣ του ΚΟΔΗΠ (Ευαγγελία Βαβαρούτα και Μαρία Γούβη, εκπρόσωποι του σπιράλ) συνοδευόμενες από ένα στέλεχος της ίδιας παράταξης (Γιώργος Μπατάλης, συντονιστής της Ομάδας Εργασίας #Κοινωνία). Είναι… άφαντοι ξανά, τόσο για τα μικρόφωνα όσο και για το σχετικό Δελτίο Τύπου που ακολουθεί. Το πάρτι είναι, ξανά, της Λαϊκής Συσπείρωσης και ουδείς άλλος επιτρέπεται να παρεισφρήσει.

Τα παραπάνω είναι τρία πρόσφατα παραδείγματα, ανάμεσα σε πολλά. Η καταγραφή και δημοσιοποίηση τους δεν συνιστά παράπονο ή διαμαρτυρία, στοχεύει μόνο στο να ενημερώσει για αυτή την πρωτοφανή «ιδιοκτησιακή λογική» της δημαρχιακής παρέας απέναντι στον δήμο -που προσωρινά διαχειρίζονται. Είναι φοβική μια δημοτική αρχή που επιλέγει τον αποκλεισμό και το φίμωμα -ακόμα και αυτών που έχουν αποδείξει πως λειτουργούν πάντοτε θεσμικά και χωρίς να προκαλούν. Και οι φοβικοί ηγέτες, δυστυχώς, αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικοί.

Εκτός αν είναι καθαρά θέμα όρασης; Γιατί εμάς που υπάρχουμε δεν μας βλέπουν, βλέπουν όμως πράγματα που δεν υπάρχουν! Ιδού ολίγα, πρόσφατα κι αυτά: είδαν τούρτα στα γενέθλια των θερινών ΚΔΑΠ (ενώ ήταν απλώς μια χάρτινη κατασκευή!), είδαν σαρδέλα σε «γιορτή σαρδέλας» στην οποία έδωσαν την αιγίδα τους (ενώ δεν σερβιρίστηκε τίποτα, ποτέ!), βλέπουν Καλλιτεχνικό Διευθυντή στο ΔΗΠΕΘΕ (ενώ είναι η Πρόεδρος που κάνει κουμάντο, επί πεντάμηνο), βλέπουν «ΜΟΝΟ στην Πάτρα δωρεάν κατασκηνώσεις» ενώ είναι διάσπαρτες στη χώρα (στον Δήμο Αθηναίων, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, στον Δήμο Ιωαννιτών, στον Δήμο Ασπροπύργου κ.α.).

ΥΓ. Ειρωνεία: Το βίντεο για τα ενδέκατα γενέθλια των «Παιδικών Κατασκηνώσεων» τιτλοφορήθηκε: «Κανείς δεν παίζει μόνος». Ακόμα και εκεί, όμως –και στις κατασκηνώσεις και στο βίντεο- «παίζει μόνος» ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, λες και ο δήμος είναι αυτός, κατά το αλαζονικό ιστορικό -άλλων εποχών- απόφθεγμα «το κράτος είμαι εγώ».